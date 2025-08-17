augusztus 17., vasárnap

1 órája

Épp a bujtosi futtatónál bújt ki belőle a nő? A férfi nem hitt a szemének...

Egy igazán szokatlan felfedezésről számolt be egy férfi a „Nyíregyházán hallottam!” nevű Facebook-csoportban.

Nagy Zoltán
Forrás: illusztráció / google maps

A történet egy egyszerű reggeli kutyasétáltatással indult – aztán valami furcsát vett észre az erdő szélén...

„Sziasztok! Reggeli kutyasétáltatás közben, a Bujtosi futtatótól nem messze találtam egy női Nike cipőt – 41-es méret, eldobva az erdőben. Elég jó állapotban van. Ha a leírás alapján magadra ismertél, kérlek, írj privátban! Írd meg a cipő színét és típusát, és vissza tudom adni!” – írta a bejegyzésben.

A kommentelők sem hagyták szó nélkül az esetet:

„Hallod, az valami félig lábú nőé lehetett!” – viccelődött valaki a hozzászólások között.

 

