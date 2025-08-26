augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne a kasszánál derüljön ki!

2 órája

Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál! Letilthatják a kártyádat!

Címkék#Mastercard#ügyfél#bank

Hatalmas fordulat az Ersténél: minden Mastercard kártyás ügyfél veszélyben lehet.

Szon.hu
Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál! Letilthatják a kártyádat!

Az Erste Bank Mastercard kártyával rendelkező ügyfelei mind érintettek az Erste kártyacsere folyamatában

Forrás: MW-archív

Érdemes nyitva tartani a szemet – és a postaládát! Az Erste Bank ugyanis radikális lépésre szánta el magát: fokozatosan megszünteti a Mastercard kártyák használatát, és minden ügyfelét Visa kártyára állítja át – írta meg a haon.hu.

Nem várják meg a lejáratot

A változás nem köthető a kártyák lejárati idejéhez: akit érint, annál bármikor bekopogtathat a csere. A bank szakaszosan, sürgető tempóban vezeti be az átállást. A folyamat első lépése egy sürgős értesítő levél (postán vagy elektronikusan), amelyben arra kérik az ügyfelet, hogy azonnal ellenőrizze postázási címét. Ezt a George alkalmazásban, telefonon vagy személyesen bankfiókban lehet módosítani.

Új kártya, régi PIN

Az új Visa kártyát a bank postázza, de a használata csak aktiválás után lehetséges.

Betéti kártya esetén: ATM-es készpénzfelvétel vagy egyenleglekérdezés, illetve vásárlás a régi PIN-nel.

Hitelkártya esetén: kizárólag vásárlással aktiválható.

A régi kártya az új aktiválásának pillanatában érvényét veszti – tehát, ha valaki késlekedik, könnyen előfordulhat, hogy egyszerűen nem tud majd fizetni.

Előfizetések veszélyben

Mivel az új kártyán a szám, a lejárati dátum és a CVV-kód is változik, minden digitális előfizetésnél (streaming, online szolgáltatások) frissíteni kell az adatokat. Ehhez a bank segítséget nyújt: a George-ban listát találhatunk a meglévő előfizetéseinkről.

Mit nem érint a változás?

A bankkártyák díjai és szolgáltatásai változatlanok maradnak.

Külföldi és belföldi tranzakciók ugyanúgy működnek.

A Visa Classic kártyához továbbra is jár az automatikus utasbiztosítás.

A legfontosabb azonban: ha nem aktiválja időben az új kártyát, a régi automatikusan letiltásra kerül, és fizetésképtelenné válhat!

További részletek az Erste kártyacsere folyamatáról a bank hivatalos tájékoztatójában, illetve a haon.hu cikkében olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu