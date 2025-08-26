Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál! Letilthatják a kártyádat!

Érdemes nyitva tartani a szemet – és a postaládát! Az Erste Bank ugyanis radikális lépésre szánta el magát: fokozatosan megszünteti a Mastercard kártyák használatát, és minden ügyfelét Visa kártyára állítja át – írta meg a haon.hu.

Nem várják meg a lejáratot

A változás nem köthető a kártyák lejárati idejéhez: akit érint, annál bármikor bekopogtathat a csere. A bank szakaszosan, sürgető tempóban vezeti be az átállást. A folyamat első lépése egy sürgős értesítő levél (postán vagy elektronikusan), amelyben arra kérik az ügyfelet, hogy azonnal ellenőrizze postázási címét. Ezt a George alkalmazásban, telefonon vagy személyesen bankfiókban lehet módosítani.

Új kártya, régi PIN

Az új Visa kártyát a bank postázza, de a használata csak aktiválás után lehetséges.

Betéti kártya esetén: ATM-es készpénzfelvétel vagy egyenleglekérdezés, illetve vásárlás a régi PIN-nel.

Hitelkártya esetén: kizárólag vásárlással aktiválható.

A régi kártya az új aktiválásának pillanatában érvényét veszti – tehát, ha valaki késlekedik, könnyen előfordulhat, hogy egyszerűen nem tud majd fizetni.

Előfizetések veszélyben

Mivel az új kártyán a szám, a lejárati dátum és a CVV-kód is változik, minden digitális előfizetésnél (streaming, online szolgáltatások) frissíteni kell az adatokat. Ehhez a bank segítséget nyújt: a George-ban listát találhatunk a meglévő előfizetéseinkről.

Mit nem érint a változás?

A bankkártyák díjai és szolgáltatásai változatlanok maradnak.

Külföldi és belföldi tranzakciók ugyanúgy működnek.

A Visa Classic kártyához továbbra is jár az automatikus utasbiztosítás.

A legfontosabb azonban: ha nem aktiválja időben az új kártyát, a régi automatikusan letiltásra kerül, és fizetésképtelenné válhat!

További részletek az Erste kártyacsere folyamatáról a bank hivatalos tájékoztatójában, illetve a haon.hu cikkében olvashatók.