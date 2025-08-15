Grandiózus rockmusical készült vármegyénk híres szülöttéről, pénteken jön az ősbemutató

Az előadás minden generáció számára különleges kulturális élményt kínál. A Tarpán született Esze Tamás, a jobbágyból lett hadvezér 1703-ban itt bontott zászlót, és indította útjára a Rákóczi-szabadságharcot. A produkció méltó tisztelgés a kuruc vezér öröksége előtt, amely ma is büszkeséggel tölti el a helyi közösséget.

Sasvári Sándor alakítja II. Rákóczi Ferencet az Esze Tamás a tarpai jobbágy nemes musicalben

Fotó: kulturaonline.hu

Az Esze Tamás legendája életre kel című musical nem csak egy kultúrprogram, látványos élmény, hanem történelmi emlékezés is lesz augusztus 15-én, pénteken 19.30-tól Tarpán. Esze Tamásról és a Rákóczi szabadságharcról álmodtak meg egy nagyszabású lovas rockmusicalt, ami az alkotók munkásságát ismerve gigantikus történelmi produkciónak ígérkezik. Több mint 100 közreműködő, pazar szereposztás, nagyszerű látvány, kitűnő szövegkönyv, slágergyanús dalok teszik vonzóvá minden korosztály számára.

Esze Tamás a tarpai hadvezér

A szabadtéri történelmi musical a Moravetz Produkció legújabb alkotása, amely olyan nagysikerű darabok után érkezik, mint a Zrínyi 1566, A Fejedelem, vagy az Isten rabjai. A történelmi musical főszerepében Esze Tamás bátor alakja kel életre Krajnik-Balogh Gábor sokoldalú színművész játékában. Mellette olyan neves művészek tűnnek fel, mint Sasvári Sándor (II. Rákóczi Ferenc), Besenczi Árpád, Barabás Kiss Zoltán vagy Csengeri Attila. A produkcióban részt vesz a makói Forgatós Táncegyüttes, a Győri Ördöglovasok, akrobata táncosok és tarpai hagyományőrzők is, ezzel még hitelesebbé és színesebbé téve a szabadtéri színházi előadást. Az érdeklődők grandiózus színpadképpel, élő lovas jelenetekkel, akrobatikus táncokkal, valamint történelmi hűséggel megidézett karakterekkel találkozhatnak majd a Tarpán, a Nagyhegyen.