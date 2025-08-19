1 órája
Esze Tamás: tizenegy perces vastaps! Megáll az ember esze... (fotókkal)
Hatalmas sikert aratott a rockmusical ősbemutatója. Tarpa lázban égett, szülötte, Esze Tamás Krajnik-Balogh Gábor jóvoltából kelt életre lóháton. Vastaps minősítette az előadás fogadtatását.
Negyvenkét éve, 1983. augusztus 18-án mutatták be Budapesten, a városligeti Királydombon Szörényi Levente és Bródy János István, a király című rockoperáját, amelynek szövegkönyve Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján készült. Az előadás óriási siker volt, a végén elhangzó Himnusz után harminc percen át tapsolt a közönség. Ha nem is lehet direkt párhuzamot vonni a települések és a zenei programok között, érdemes felidézni a történelmi jelleget, hiszen néhány napja az ország északkeleti csücskében is történelmet írtak. A kiötlők, a megvalósítók, a szervezők és a közönség egyaránt. Az Esze Tamásról szóló rockmusical után tizenegy percen át dörgött a vastaps. A bravúros beregi produkció visszhangja nem halkul, a hullámai nem csitulnak. A főhőst Krajnik-Balogh Gábor alakította.
Esze Tamás szerepét Krajnik-Balogh Gábor alakította
„Esze Tamás nélkül sokkal később robbant volna ki a szabadságharc… vagy talán soha…” – írta II. Rákóczi Ferenc Vallomások című művében.
Tarpán egy feledhetetlen időutazás részesei lehettünk, ahol életre kelt a történelem, a bátorság és a hűség története. A színpadon nem csupán egy darabot láttunk, hanem újra átélhettük a kuruc kor szellemét, Esze Tamás örökségét. Köszönjük mindazoknak, akik szívükkel-lelkükkel dolgoztak azon, hogy ez a nagyszabású előadás megszülessen, és méltó módon idézze meg hősünk emlékét. Tarpa ma nemcsak egy település volt, hanem a magyar szabadság egyik szimbóluma” – írta a közösségi oldalán a darab hatása alatt álló dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. A rockmusical előzetese portálunkon is olvasható volt.
Az Esze Tamás, a tarpai jobbágy nemes című rockmusicalt a Moravetz Produkció vitte színre. Közösségi oldalukon ez áll: „A több, mint 11 perces álló vastaps mellé nem írok mást, csak annyit: mindenkinek gratulálunk és köszönjük!”
Ki volt valójában Esze Tamás? Erről írt a Rubicon.
Szabó Viktória hozzászólásában ekképpen fogalmazott: „Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett ennek a csodának a létrehozásában, évek múlva is emlegetni fogjuk! Kívánom, hogy sok-sok jóérzésű honfitársunk, nemzettestvérünk láthassa, hallhassa! Mi akár most azonnal újranéznénk!
Köszönjük, hogy újabb példaképet adtak Esze Tamás és társai személyében nekünk! Jó magyarnak lenni!!! Cum Deo pro patria et libertate! Istennel a hazáért és a szabadságért!”
Moravetz Levente ismét olyan történelmi darabot írt, olyan dalszövegek születtek, ami sokáig lelkünkben él majd. Rendezése olyan megoldásokat tartalmaz, ami minőségi kikapcsolódást nyújt a nézőnek, méltó emléket állít a hősöknek.
Írta és rendezte: Moravetz Levente
Zene: Balásy Szabolcs - Horváth Krisztián
Helyszín: Tarpa, Tarpai Nagy-Hegy
II. Rákóczi Ferenc – Sasvári Sándor Jászai díjas
Esze Tamás – Krajnik-Balogh Gábor
Pádre – Besenczi Árpád Jászai díjas
Károlyi Báró – Csengeri Attila
Kelemen – Barabás Kiss Zoltán
Lajos – Faragó András
Hubert – Telkes Kiss Zoltán
Ibrahim – Bardóczy Attila
Anna – Gaál Zsófia
Bercsényi – Várhelyi Dénes
Márton – Kovács Etele
János – Rencz Márk
Bíró – Kósa Zsolt
Hajnalka – Jobbágy Elmira
fiatal Rákóczi – Borsányi Dániel
Anya – Afrodité Dimanopulu
Josef – Major Ármin
István – Puskás Gyula
József császár – Szarvassy Csaba Zsolt
Angyalok – Széchenyi Krisztián és Széchenyi Petra
Tarpai Népi Hagyományőrzők
Makói Forgatós Táncegyüttes
Equitas Lovas Kaszkadőr Team
Segédrendező - Moravetz Kíra
Produkciós Manager - Kiss Sándor
Díszlet-jelmeztervező - Húros Annamária
Koreográfus - Doktor László – Doktor Andrea – Széchenyi Krisztián
Zeneszerzők - Balásy Szabolcs - Horváth Krisztián
Producer - Szécsi Szabolcs – Moravetz-Somogyvári Andrea - Sasvári Sándor – Moravetz Levente
