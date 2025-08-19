Esze Tamás: tizenegy perces vastaps! Megáll az ember esze... (fotókkal)

Tarpán egy feledhetetlen időutazás részesei lehettünk, ahol életre kelt a történelem, a bátorság és a hűség története. A színpadon nem csupán egy darabot láttunk, hanem újra átélhettük a kuruc kor szellemét, Esze Tamás örökségét. Köszönjük mindazoknak, akik szívükkel-lelkükkel dolgoztak azon, hogy ez a nagyszabású előadás megszülessen, és méltó módon idézze meg hősünk emlékét. Tarpa ma nemcsak egy település volt, hanem a magyar szabadság egyik szimbóluma” – írta a közösségi oldalán a darab hatása alatt álló dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. A rockmusical előzetese portálunkon is olvasható volt.

Az Esze Tamás, a tarpai jobbágy nemes című rockmusicalt a Moravetz Produkció vitte színre. Közösségi oldalukon ez áll: „A több, mint 11 perces álló vastaps mellé nem írok mást, csak annyit: mindenkinek gratulálunk és köszönjük!”

Ki volt valójában Esze Tamás? Erről írt a Rubicon.

Szabó Viktória hozzászólásában ekképpen fogalmazott: „Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett ennek a csodának a létrehozásában, évek múlva is emlegetni fogjuk! Kívánom, hogy sok-sok jóérzésű honfitársunk, nemzettestvérünk láthassa, hallhassa! Mi akár most azonnal újranéznénk!

Köszönjük, hogy újabb példaképet adtak Esze Tamás és társai személyében nekünk! Jó magyarnak lenni!!! Cum Deo pro patria et libertate! Istennel a hazáért és a szabadságért!”