Hány baktérium fér el a szendvicsedben nyáron? Több, mint gondolnád!

Meddig tart a tikkasztó hőség? Az időjósok sem tudják pontosan megmondani, egy azonban biztos: a következő napokban is nagyon oda kell figyelni az ételek tárolására, szállítására, legyünk otthon vagy akár keljünk útra. A hőség kedvez a baktériumok és gombák elszaporodásának, ezért az ételek tárolása és az élelmiszerek szállítása nem egyszerű feladat.

Ételek tárolása: hőségben nem mindegy, mit csomagolunk útravalónak Fotó: Shutterstock

Hőségben még inkább tervezzük meg a bevásárlást!

– Minden a bevásárlással kezdődik, vigyünk magunkkal hűtőtáskát vagy hűtőakkuval ellátott táskát, különösen, ha messzebb lakunk – mondja Sorosinszki Katalin. A nyíregyházi dietetikust ezúttal ebben a témában kérdeztük meg. Azt hangsúlyozta, hogy elsősorban a gyorsan romlandó élelmiszerek (pl.húsok) vásárlását érdemes átgondolni, csakis megbízható helyen, friss és gondosan becsomagolt alapanyagokat vásároljunk.

– Törekedjünk mihamarabb elfogyasztani, amit vásároltunk! A tej és a tojás, valamint a belőlük készült ételek kizárólag hűtve tárolandók

– tette hozzá a szakember.

Biztonságos étkezés a nyári kánikulában

– A magas hőmérséklet felgyorsítja a romlási folyamatokat, és kedvez a kórokozók, például a Salmonella vagy az E. coli baktérium elszaporodásának. Egy kis odafigyeléssel azonban elkerülhetjük az ételmérgezést, és biztonságosan élvezhetjük a nyári ízeket. A leggyorsabban romló ételek között említettem a húsokat, a felvágottakat, azonban a hal és a tenger gyümölcsei, a tojásos ételek, a krémes sütemények, a majonézes saláták is ide tartoznak. A készételeke, a főtt ételeket mindig hűtve kell tárolni – sorolta Sorosinszki Katalin. A dietetikus felhívta a figyelmet arra is: a megvásárolt élelmiszereken ellenőrizzük a lejárati dátumokat, és nézzük meg a csomagolást: ne vegyünk megduzzadt, sérült vagy szivárgó terméket!

Így pakold be a hűtőt okosan! A hűtő legyen 4 °C alatti, a fagyasztó pedig -18 °C.

A felső polcaira kerüljenek a készételek, joghurtok.

Középre a tej, sajtok, tojás.

Alsó polcra a nyers hús, hal – mindig lefedve, külön dobozban!

Zöldségek, gyümölcsök a zöldséges rekeszbe kerüljenek.

Ne zsúfoljuk túl a hűtőt, mert nem lesz megfelelő a légáramlás.



Mit vigyünk magunkkal nyáron, ha nincs hűtési lehetőség?

A fenti kérdés rendszerint felmerül, ha kirándulni megyünk, ha hosszabb nyaralásra indulunk. – Tartósabb ételeket: konzervet, száraz felvágottat, natúr kekszet, müzli szeletet. Friss gyümölcsöket, amik jól bírják a meleget, hiszen nyáron a szezonális gyümölcsök kínálják magukat, akár egy standnál megállva is könnyen beszerezhetőek, finomak és egészségesek, persze rögtön elfogyasztva. A szendvics típusától, a tárolás idejétől és hőmérsékletétől függ a fogyaszthatósága. Például a szalámit tartalmazó szendvicsek tovább fogyaszthatóak biztonsággal. A magasabb víztartalmú felvágottak, mint amilyen például a párizsi, gyorsabban romlanak. Soha ne fagyasszunk vissza ételt, vagy élelmiszert! Ez különösen igaz nyáron – jegyezte meg a szakember.

A szendvicsek és minden más olyan élelmiszer, melyben gyorsan romló hozzávaló található két órát bír szobahőmérsékleten, ennyit sem ha közvetlen napsütésnek volt kitéve. A hűtőből kivett ételt hasonlóan 2 órán belül el kell fogyasztani. A romlott ételben akár egyszerre több baktériumtörzs (Salmonella, Staphylococcus, és patogén Coli-baktérium) is jelen lehet.

Gyerekek, kismamák, idősek

– Az időseb emberek immunrendszere gyengébb lehet, az anyagcsere lassabb, a kiszáradás gyorsabb, egyes betegségek (cukorbetegség, szív-, valamint vesebetegség) is súlyosbíthatják egy ételmérgezés hatásait. Kismamaként még fontosabb az élelmiszerbiztonság a nyári melegben. A várandós nők érzékenyebbek lehetnek bizonyos fertőzésekre, melyek súlyos szövődményeket okozhatnak a magzatnál. A pici gyerekeknél ugyanígy elengedhetetlen a higiénia betartása és a friss élelmiszerek vagy azonnal készített ételek elfogyasztása. Némi tudatossággal sok kellemetlenséget megelőzhetünk. Legyen az nyaralás, piknik vagy otthoni főzés – gondoskodjunk róla, hogy az étel ne csak finom, hanem biztonságos is legyen! – hangoztatta Sorosinszki Katalin.

Ételmérgezésről akkor beszélünk, ha a megbetegedést nem élő baktériumok, hanem az általuk termelt mérgező anyagcsere-termékek okozzák, ételfertőzés esetén pedig közvetlenül a baktériumok okozzák a bajt.

Az ételfertőzés tünetei főként az emésztőrendszert érintik: émelygés, hányinger, hányás, gyomorfájdalom, hasmenés, hasi görcsök; és kísérhetik általános tünetek, például fejfájás, rossz közérzet, szédülés, gyengeség, izomfájdalom, láz.

