Nyíregyháza
35 perce
Extrém, ami Nyíregyházától 100 kilométerre történik! (fotókkal)
A Magyar Talajtani Társaság osztotta meg a Facebook-oldalán a fotókat!
Forrás: illusztráció: terkepek.hu / getty images
Befutottak az Extrém Talajtani Tábor fotói!
Extrém Talajtani TáborFotók: KITE Zrt. / Facebook
Ha nyár, akkor újra Extrém Talajtani Tábor! Az esemény immár 7. alkalommal szólította terepre a talaj iránt érdeklődő középiskolásokat és pedagógusokat augusztus 12-15. között, hogy Püspökladány és Nádudvar határában feltérképezzék, leírják és megértsék, mit is mesél nekünk a talaj.
A talajszelvényásás mellett természetesen idén sem maradhatott el a drónbemutató, a KITE gépbemutató, és az előadások sem. Hamarosan videós összefoglalóval érkezünk! - ígérték.
Ezt ne hagyja ki!Szabolcs-Szatmár-Bereg
2025.06.19. 11:03
Készültségben a szakemberek! Földindulás várható Szabolcsban?
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
1 órája
Mi van a Föld másik oldalán Nyíregyházával szemben? Ha átfúrnád a bolygót, itt lyukadnál ki!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre