Extrém, ami Nyíregyházától 100 kilométerre történik! (fotókkal)

Ha nyár, akkor újra Extrém Talajtani Tábor! Az esemény immár 7. alkalommal szólította terepre a talaj iránt érdeklődő középiskolásokat és pedagógusokat augusztus 12-15. között, hogy Püspökladány és Nádudvar határában feltérképezzék, leírják és megértsék, mit is mesél nekünk a talaj.

A talajszelvényásás mellett természetesen idén sem maradhatott el a drónbemutató, a KITE gépbemutató, és az előadások sem. Hamarosan videós összefoglalóval érkezünk! - ígérték.