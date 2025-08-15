augusztus 15., péntek

Mai évfordulók
Extrém, ami Nyíregyházától 100 kilométerre történik! (fotókkal)

Címkék#Extrém Talajtani Tábor#KITE#talajszelvényásás

A Magyar Talajtani Társaság osztotta meg a Facebook-oldalán a fotókat!

Extrém, ami Nyíregyházától 100 kilométerre történik! (fotókkal)

Forrás: illusztráció: terkepek.hu / getty images

Befutottak az Extrém Talajtani Tábor fotói!

Extrém Talajtani Tábor

Fotók: KITE Zrt. / Facebook

Ha nyár, akkor újra Extrém Talajtani Tábor! Az esemény immár 7. alkalommal szólította terepre a talaj iránt érdeklődő középiskolásokat és pedagógusokat augusztus 12-15. között, hogy Püspökladány és Nádudvar határában feltérképezzék, leírják és megértsék, mit is mesél nekünk a talaj.

A talajszelvényásás mellett természetesen idén sem maradhatott el a drónbemutató, a KITE gépbemutató, és az előadások sem. Hamarosan videós összefoglalóval érkezünk! - ígérték.

 

