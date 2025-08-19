augusztus 19., kedd

Huba névnap

21°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árak a kutakon

1 órája

Ez sokakat érinteni fog– üzemanyagárak augusztus 20-án!

Címkék#ünnep#benzin#üzemanyagár

Sokan már most azon gondolkodnak, mikor érdemes tankolni. Lássuk, mire számítsanak, akik nemzeti ünnepünkön ülnek autóba.

Szon.hu

Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj esetében várhatóan változatlanok maradnak a kutak árai is – írja a holtankoljak.hu 

Üzemanyagárak: 

A 95-ös benzin: 582 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter 

Más témák is érdekelhetik: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu