Árak a kutakon
43 perce
Ez sokakat érinteni fog– üzemanyagárak augusztus 20-án!
Sokan már most azon gondolkodnak, mikor érdemes tankolni. Lássuk, mire számítsanak, akik nemzeti ünnepünkön ülnek autóba.
Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. A benzin és a gázolaj esetében várhatóan változatlanok maradnak a kutak árai is – írja a holtankoljak.hu
Üzemanyagárak:
A 95-ös benzin: 582 Ft/liter
Gázolaj: 588 Ft/liter
