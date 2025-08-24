1 órája
Ez történik, ha véletlenül írunk egy könyvet – bárkivel megeshet?
Van már terved vasárnap délutánra? Ha nincs, a nyíregyházi művészmozi jó választás.
Véletlenül írtam egy könyvet – ismét a nyíregyházi Krúdy mozi műsorán
Fotó: mafab.hu
A nyíregyházi Krúdy mozi augusztus 24-ei, vasárnapi műsora:
12.20: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (kn) – magyar animációs film
13.40: Egérfutam (12) – német–angol animációs film
15.30: Rosszfiúk 2. (12) – amerikai animációs vígjáték
17.30: Véletlenül írtam egy könyvet (12) – magyar családi film
Amikor apja életébe egy új szerelem érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő iránymutatásait követve, az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem előtt.
19.20: Többesélyes szerelem (12) – finn–amerikai romantikus vígjáték