Ez történik, ha véletlenül írunk egy könyvet – bárkivel megeshet?

A nyíregyházi Krúdy mozi augusztus 24-ei, vasárnapi műsora:

12.20: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (kn) – magyar animációs film

13.40: Egérfutam (12) – német–angol animációs film

15.30: Rosszfiúk 2. (12) – amerikai animációs vígjáték

17.30: Véletlenül írtam egy könyvet (12) – magyar családi film

Amikor apja életébe egy új szerelem érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő iránymutatásait követve, az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem előtt.

19.20: Többesélyes szerelem (12) – finn–amerikai romantikus vígjáték