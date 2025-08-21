augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Farmer Expo 2025

1 órája

Új gépek, élő állatok és meglepetések a Farmer Expón – ilyet itthon máshol nem látsz!

Címkék#farmer expo#Debrecen#élelmiszeripar#mezőgazdaság

A látogatók az idén is különleges élményekre és fontos bejelentésekre számíthatnak. Élő állatokkal, telt házas programokkal és szakmai újdonságokkal készül Debrecen a Farmer Expo 2025-re!

Munkatársunktól

A 34. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítást – visszatérő hagyomány szerint – augusztus 28–30. között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. 

Az idei lesz a 34. Farmer Expo Debrecenben.
Farmer Expo: az idei lesz a 34. mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás Debrecenben
Illusztráció: Napló-archív

A rendezvény különlegessége, hogy 2025-ben az egyetlen olyan hazai esemény, ahol élő tenyészállatok is szerepelnek, különösen fontos lépés az állattenyésztési ágazat újjáélesztésében a száj‑ és körömfájás járvány után. A kiállítás nem csupán termékbemutató – szakmai konferenciák, előadások is szerepelnek a programban. Témák közt szerepel a járvány tanulságai (okok, megelőzés), valamint aszalék elleni növénytermesztési konferencia, amire a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partner.  

Farmer Expo: nem csak a szakmáról szól, annál sokkal többet ad

Vaszkó László kiállításigazgató Felhívta a figyelmet, ez a háromnapos kiállítás nem csak a szakmának szól: termékbemutató, kézműves vásár, lovas bemutató, és ha az időjárás is engedi, országos díjugrató versenyt is szerveznek Debrecen Város Nagydíjáért. Kiemelte, az S-pavilon, ahol megtartják a rendezvényt, tele lesz, csakúgy, mint a sajtótájékoztató helyszíneként szolgáló „baromfis” pavilon – olvasható a haon.hu-n.

Szűcs István, a Debreceni Egyetem Ökológiai Intézetének igazgatója leszögezte, a Farmer Expónak van egy olyan célja is, hogy megmutassa a városi lakosságnak, az ország népének, hogy mi is az a mezőgazdaság.

További részleteket a haon.hu oldalon itt olvashat a Farmer Expóval kapcsolatosan.

További cikkeket is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu