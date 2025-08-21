1 órája
Új gépek, élő állatok és meglepetések a Farmer Expón – ilyet itthon máshol nem látsz!
A látogatók az idén is különleges élményekre és fontos bejelentésekre számíthatnak. Élő állatokkal, telt házas programokkal és szakmai újdonságokkal készül Debrecen a Farmer Expo 2025-re!
A 34. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítást – visszatérő hagyomány szerint – augusztus 28–30. között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán.
A rendezvény különlegessége, hogy 2025-ben az egyetlen olyan hazai esemény, ahol élő tenyészállatok is szerepelnek, különösen fontos lépés az állattenyésztési ágazat újjáélesztésében a száj‑ és körömfájás járvány után. A kiállítás nem csupán termékbemutató – szakmai konferenciák, előadások is szerepelnek a programban. Témák közt szerepel a járvány tanulságai (okok, megelőzés), valamint aszalék elleni növénytermesztési konferencia, amire a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partner.
Farmer Expo: nem csak a szakmáról szól, annál sokkal többet ad
Vaszkó László kiállításigazgató Felhívta a figyelmet, ez a háromnapos kiállítás nem csak a szakmának szól: termékbemutató, kézműves vásár, lovas bemutató, és ha az időjárás is engedi, országos díjugrató versenyt is szerveznek Debrecen Város Nagydíjáért. Kiemelte, az S-pavilon, ahol megtartják a rendezvényt, tele lesz, csakúgy, mint a sajtótájékoztató helyszíneként szolgáló „baromfis” pavilon – olvasható a haon.hu-n.
Szűcs István, a Debreceni Egyetem Ökológiai Intézetének igazgatója leszögezte, a Farmer Expónak van egy olyan célja is, hogy megmutassa a városi lakosságnak, az ország népének, hogy mi is az a mezőgazdaság.
További részleteket a haon.hu oldalon itt olvashat a Farmer Expóval kapcsolatosan.
