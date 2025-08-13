augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

3 órája

Felajánlaná a gömbölyűit a hölgy - „Nem is gondoltam volna, hogy ekkora igény van erre Nyíregyházán.”

Címkék#Nyíregyháza#dinnyeföld#tanya

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg egy hölgy nem mindennapi kérését – és természetesen fizetne is érte!

Nagy Zoltán
Felajánlaná a gömbölyűit a hölgy - „Nem is gondoltam volna, hogy ekkora igény van erre Nyíregyházán.”

Forrás: illusztráció / getty images

„Sziasztok! Olyan lovardát keresek, ahol szívesen fogadnának dinnyét az állatok számára” – írta, majd pontosította is bejegyzését:

„Olyan helyet keresek, ahová a két gyermekemmel együtt elvihetnénk a dinnyét, és ahol ki lehet próbálni a lovaglást is. Természetesen kifizetem az órát, a dinnye csak egy kis plusz kedveskedés lenne az állatoknak! Ma kimegyek a dinnyeföldre, megnézem, mennyi termés maradt kint – akinek tudunk, szívesen adunk belőle.”

 

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A poszt rengeteg hozzászólást kapott.

„Kisvárdán él egy rászoruló, akinek gyönyörű lovai vannak – neki nagy segítség lenne!” – írta valaki. Mások a Nyíregyházi Állatparkot ajánlották, de több tanyát is említettek a kommentelők.

„Nem is gondoltam volna, hogy ekkora igény van erre. Ahogy időm engedi, végignézem a lehetőségeket, és felveszem a kapcsolatot néhány hellyel, hogy minél több állathoz eljuthasson a dinnye” – zárta a hölgy.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu