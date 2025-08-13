Felajánlaná a gömbölyűit a hölgy - „Nem is gondoltam volna, hogy ekkora igény van erre Nyíregyházán.”

„Sziasztok! Olyan lovardát keresek, ahol szívesen fogadnának dinnyét az állatok számára” – írta, majd pontosította is bejegyzését:

„Olyan helyet keresek, ahová a két gyermekemmel együtt elvihetnénk a dinnyét, és ahol ki lehet próbálni a lovaglást is. Természetesen kifizetem az órát, a dinnye csak egy kis plusz kedveskedés lenne az állatoknak! Ma kimegyek a dinnyeföldre, megnézem, mennyi termés maradt kint – akinek tudunk, szívesen adunk belőle.”

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A poszt rengeteg hozzászólást kapott.

„Kisvárdán él egy rászoruló, akinek gyönyörű lovai vannak – neki nagy segítség lenne!” – írta valaki. Mások a Nyíregyházi Állatparkot ajánlották, de több tanyát is említettek a kommentelők.

„Nem is gondoltam volna, hogy ekkora igény van erre. Ahogy időm engedi, végignézem a lehetőségeket, és felveszem a kapcsolatot néhány hellyel, hogy minél több állathoz eljuthasson a dinnye” – zárta a hölgy.