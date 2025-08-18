2 órája
„Elképzelni sem lehet ezt a borzalmat..." – Felgyújtotta a feleségét Tivadaron, a szomszédokat sokkolta a látvány! (helyszíni fotók)
Családi tragédia történt Tivadaron. Felgyújtotta a feleségét egy férfi vasárnap késő este, majd öngyilkos akart lenni.
Csak néhány használt gumikesztyű és összegyűrt fecskedős papír árulkodik arról, hogy vasárnap éjjel szörnyű családi dráma játszódott le Tivadaron. A takaros, barackvirágszín otthon falai között élő idősebb pár jelenleg is kórházban van, ugyanis a férfi borzasztó tettre szánta el magát: felgyújtotta a feleségét és önmagával is végezni akart. A szomszédok szerint régóta megromlott a házaspár kapcsolata, de nem volt lehetőségük arra, hogy külön költözzenek, így egy fedél alatt éltek, a feszültség pedig egyre nőtt közöttük.
Felgyújtotta a feleségét a férfi
Mint ahogyan megírtuk, vasárnap este 10 óra után szirénák hangja törte meg a Tisza-parti kistelepülés nyugodt estéjét. Mentők, tűzoltók, rendőrök lepték el a Petőfi és Szabadság utca sarkát, ahol a családi tragédia történt. Egy férfi felgyújtotta a feleségét, majd a tettét követően önmagával is végezni akart. Erről ebben a cikkünkben írtunk.
– Nem láttam a tüzet, csak már amikor kihozták és ellátták őket a mentők. Nagyon rossz állapotban voltak, mindketten csúnyán megégtek...
– idézte fel a közelükben élő nő, akit egyértelműen megráztak a látottak. Hozzátette: úgy tudja, Debrecenben kezelik a párt, a tivadari asszonyt és férjét mélyaltatásban tartják.
Tragédia TivadaronFotók: Bozsó Katalin
A takaros, rózsával beültetett porta csendes, a szomszédok is halkan beszélgetnek az udvarok hűvösében. Természetesen az éjszaka történt tragédia a téma. A hatvanas éveikben járó párról vegyes érzésekkel szólnak.
– Tündike egy nagyon kedves asszonyka, amikor évekkel ezelőtt nekem volt balesetem, amiben csak tudott, segített. Tudtam, hogy nem volt túl jó a kapcsolatuk a férjével, de szerintem senki nem gondolta volna, hogy ilyen kegyetlenségre képes – csóválta a fejét egy közelben lakó néni, s megjegyezte: kapun kívül soha egy hangos szót nem hallottak tőlük, azt viszont csak ők tudják, hogy bent a házban hogyan éltek. A férfi hirtelen haragú ugyan, de nem hitték, hogy valaha is ilyesmire vetemedik.
– Milyen embertelen fájdalmat kellett átélniük, elképzelni sem lehet ezt a borzalmat... A napokban mindkét gyerekük volt itt, egy fiuk és egy lányuk van, családosak. Vajon magukhoz ölelhetik még a szüleiket? – tette fel az idős asszony a kérdést, amire egyelőre nincs válasz, csak a döbbenet és a remény, hogy a súlyos égési sérüléseik ellenére még hazatérhetnek egyszer.
Rendőrség: emiatt indult nyomozás
–A helyszínről egy nőt és egy férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba–közölte megkeresésünkre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. A rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem adhatnak.
