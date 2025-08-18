„Elképzelni sem lehet ezt a borzalmat..." – Felgyújtotta a feleségét Tivadaron, a szomszédokat sokkolta a látvány! (helyszíni fotók)

A takaros, rózsával beültetett porta csendes, a szomszédok is halkan beszélgetnek az udvarok hűvösében. Természetesen az éjszaka történt tragédia a téma. A hatvanas éveikben járó párról vegyes érzésekkel szólnak.

– Tündike egy nagyon kedves asszonyka, amikor évekkel ezelőtt nekem volt balesetem, amiben csak tudott, segített. Tudtam, hogy nem volt túl jó a kapcsolatuk a férjével, de szerintem senki nem gondolta volna, hogy ilyen kegyetlenségre képes – csóválta a fejét egy közelben lakó néni, s megjegyezte: kapun kívül soha egy hangos szót nem hallottak tőlük, azt viszont csak ők tudják, hogy bent a házban hogyan éltek. A férfi hirtelen haragú ugyan, de nem hitték, hogy valaha is ilyesmire vetemedik.

– Milyen embertelen fájdalmat kellett átélniük, elképzelni sem lehet ezt a borzalmat... A napokban mindkét gyerekük volt itt, egy fiuk és egy lányuk van, családosak. Vajon magukhoz ölelhetik még a szüleiket? – tette fel az idős asszony a kérdést, amire egyelőre nincs válasz, csak a döbbenet és a remény, hogy a súlyos égési sérüléseik ellenére még hazatérhetnek egyszer.