Nyíregyháza
16 perce
Félrelépett a belvárosban - idősek, fiatalok, nők és férfiak is jöttek!
Olyasmit tettek a férfival a belvárosban, hogy nem győz mosolyogni.
Forrás: illusztráció / getty images
Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg élményét egy férfi. Azóta nagyon is vidor a hangulata. „Sziasztok! Tegnap este a VIDOR Fesztiválról hazafelé tartva a belvárosban rosszul léptem, és csúnyán elestem. (Alkoholt nem fogyasztottam – lehet, épp ez volt a baj.) Azonnal többen is a segítségemre siettek: fiatalok, idősek, nők, férfiak egyaránt. Ha esetleg olvassák, mindannyiuknak nagyon köszönöm, hogy segítettek talpra állni.” – írta.
Egy hozzászóló így reagált: Ez lenne a normális. Még akkor is, ha netán fogyasztottál volna alkoholt.”
