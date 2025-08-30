augusztus 30., szombat

Félrelépett a belvárosban - idősek, fiatalok, nők és férfiak is jöttek!

Címkék#VIDOR Fesztivál#belvárosban#élmény

Olyasmit tettek a férfival a belvárosban, hogy nem győz mosolyogni.

Nagy Zoltán
Forrás: illusztráció / getty images

 Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg élményét egy férfi. Azóta nagyon is vidor a hangulata. „Sziasztok! Tegnap este a VIDOR Fesztiválról hazafelé tartva a belvárosban rosszul léptem, és csúnyán elestem. (Alkoholt nem fogyasztottam – lehet, épp ez volt a baj.) Azonnal többen is a segítségemre siettek: fiatalok, idősek, nők, férfiak egyaránt. Ha esetleg olvassák, mindannyiuknak nagyon köszönöm, hogy segítettek talpra állni.” – írta.

Egy hozzászóló így reagált: Ez lenne a normális. Még akkor is, ha netán fogyasztottál volna alkoholt.”

 

