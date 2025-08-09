Fájó első félidő, majd érthetetlen játékvezetői ítéletek után győzött Nyíregyházán a Fradi (fotók, videó)

Talán soha ilyen gyorsan nem keltek el a jegyek egy hazai Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésre, mint ezen a héten. Nem véletlen, a Szpari szombat esti ellenfele ugyanis a rekordbajnok Ferencváros volt. A két csapat egymás elleni mérlege természetesen erőteljesen a zöld-fehérek javára billen, Szabó István azonban a mérkőzést megelőző napon arról beszélt, megfelelő szenvedéllyel csapata meglepheti a címvédőt. Robbie Keane eközben a csapat összetételét illetően vetítette azt előre, hogy néhány helyen mindenképpen változtat a szerda esti Ludogorec elleni kezdőjén, így is tett, a korábbi nyíregyházi kedvenc Ötvös Bence például keretbe sem került. Ott volt viszont Nagy Barnabás, aki nyáron hagyta el a Spartacust a Fradi kedvéért. A hazaiaknál Jokic helyettesítette az eltiltott Korreát, és először volt pályán a kezdetektől az éppen a zöld-fehérektől szerződtetett Manner Balázs.

A Ferencváros az első félidőben megmutatta, miért nagy csapat, kihasználta a Szpari hibáit

Fotó: Bozsó Katalin

Az idén harminc éves Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkolói csoport a jubileumot szemléltető látványos drapériával fogadta a pályára lépő hazaiakat. Az első helyzet a Szpari előtt adódhatott volna a 4. percben, Katona szépen szerzett labdát a bal oldalon, aztán viszont elügyetlenkedte, oda lett a veszély. A második nagy lehetőséget is a hazaiak dolgozták ki, Májer megpattanó beadásáról centiméterekkel maradt le Nagy Dominik. Agresszívan kezdett Szabó István alakulata, a Ferencvárosnak nem ízlett ez a stílus.

A 12. percben mégis a vendégek szereztek vezetést.

Nagy Dominik gyanús körülmények között került földre a középpályán, labdát szerzett a Fradi, Gruber Zsombor pedig szép egyéni teljesítmény után a rövidbe lőtt.

A 17. percben újabb nagyon veszélyes ellentámadást vezettek a fővárosiak, Levi iramodott meg a bal oldalon, megpróbálta bepasszolni az üresen érkező Caduhoz, Benczenleitner hatalmasat mentett.

A 23. percben azonban már gólra váltotta újabb helyzetét az FTC, Keita passzolt Varga Barnabáshoz, aki be tudta vinni a tizenhatoson belülre, a bizonytalanul kimozduló Kersák mellett is elvitte és belőtte a ziccert.

Nem tudott váltani a Nyíregyháza Spartacus, ami a 31. percben újabb Fradi-helyzetben csúcsosodott ki, a két Keita közül Naby nyert párharcot, majd Nagy Barnabás is túljutott Kersákon, de nagyot mentett középen Temesvári.

Egy percre rá már nem úszta meg a Szpari, Levi a hosszúba tekerte a 21 méterről megítélt szabadrúgást, a kapus felelőssége itt is felvetődhet, hiszen az ő oldalára érkezett a lövés.

El kezdhettünk aggódni azon, nehogy a tavaszihoz hasonló zakót kapjon a Nyíregyháza. A 43. percben csak Jonathan Levinek köszönhettük, hogy nem lett közte négy a szünet előtt.