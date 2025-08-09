augusztus 9., szombat

NB I.

59 perce

Fájó első félidő, majd érthetetlen játékvezetői ítéletek után győzött Nyíregyházán a Fradi (fotók, videó)

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Edomwonyi#Fradi#Ferencváros#Szpari#NB I#FTC

A rekordbajnok az első félidőben minden hibáját kihasználta a Szparinak. A fordulás után megúszta a piros lapot Ibrahim Cissé, így csak a szépítésre futotta a Ferencváros ellen.

Kerecsen József

Talán soha ilyen gyorsan nem keltek el a jegyek egy hazai Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésre, mint ezen a héten. Nem véletlen, a Szpari szombat esti ellenfele ugyanis a rekordbajnok Ferencváros volt. A két csapat egymás elleni mérlege természetesen erőteljesen a zöld-fehérek javára billen, Szabó István azonban a mérkőzést megelőző napon arról beszélt, megfelelő szenvedéllyel csapata meglepheti a címvédőt. Robbie Keane eközben a csapat összetételét illetően vetítette azt előre, hogy néhány helyen mindenképpen változtat a szerda esti Ludogorec elleni kezdőjén, így is tett, a korábbi nyíregyházi kedvenc Ötvös Bence például keretbe sem került. Ott volt viszont Nagy Barnabás, aki nyáron hagyta el a Spartacust a Fradi kedvéért. A hazaiaknál Jokic helyettesítette az eltiltott Korreát, és először volt pályán a kezdetektől az éppen a zöld-fehérektől szerződtetett Manner Balázs.

Ferencváros Nyíregyháza Spartacus FC
A Ferencváros az első félidőben megmutatta, miért nagy csapat, kihasználta a Szpari hibáit
Fotó: Bozsó Katalin

Az idén harminc éves Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkolói csoport a jubileumot szemléltető látványos drapériával fogadta a pályára lépő hazaiakat. Az első helyzet a Szpari előtt adódhatott volna a 4. percben, Katona szépen szerzett labdát a bal oldalon, aztán viszont elügyetlenkedte, oda lett a veszély. A második nagy lehetőséget is a hazaiak dolgozták ki, Májer megpattanó beadásáról centiméterekkel maradt le Nagy Dominik. Agresszívan kezdett Szabó István alakulata, a Ferencvárosnak nem ízlett ez a stílus.

A 12. percben mégis a vendégek szereztek vezetést. 

Nagy Dominik gyanús körülmények között került földre a középpályán, labdát szerzett a Fradi, Gruber Zsombor pedig szép egyéni teljesítmény után a rövidbe lőtt. 

A 17. percben újabb nagyon veszélyes ellentámadást vezettek a fővárosiak, Levi iramodott meg a bal oldalon, megpróbálta bepasszolni az üresen érkező Caduhoz, Benczenleitner hatalmasat mentett.

A 23. percben azonban már gólra váltotta újabb helyzetét az FTC, Keita passzolt Varga Barnabáshoz, aki be tudta vinni a tizenhatoson belülre, a bizonytalanul kimozduló Kersák mellett is elvitte és belőtte a ziccert. 

Nem tudott váltani a Nyíregyháza Spartacus, ami a 31. percben újabb Fradi-helyzetben csúcsosodott ki, a két Keita közül Naby nyert párharcot, majd Nagy Barnabás is túljutott Kersákon, de nagyot mentett középen Temesvári. 

Egy percre rá már nem úszta meg a Szpari, Levi a hosszúba tekerte a 21 méterről megítélt szabadrúgást, a kapus felelőssége itt is felvetődhet, hiszen az ő oldalára érkezett a lövés.

 El kezdhettünk aggódni azon, nehogy a tavaszihoz hasonló zakót kapjon a Nyíregyháza. A 43. percben csak Jonathan Levinek köszönhettük, hogy nem lett közte négy a szünet előtt.

Szpari vs. Fradi

Fotók: Bozsó Katalin

Cissé pályán maradhatott, majd lecserélték

A szünetben két helyen is változtatott Szabó István, Nagy Dominik és Dorian Babunski helyett Toma György és Bright Edomwonyi folytatta. A második játékrészben is a Szpari veszélyeztetett először, Manner kiugratása után Edomwonyi lőtt, de csak nem akart átjutni a gólvonalon a labda.

A 60. percben újra a nigériai csatár léphetett ki, Cissé elütötte utolsó emberként, de csak sárga lett a jutalma... A 18 méteres szabadrúgásból semmi nem lett, ellenben ami ezután történt, arra nehéz szavakat találni. Gróf játékba hozta a labdát, majd Cissé rátette arra a kezét. Az egész stadion látta, a játékvezető nem, de a VAR-ozás után büntetőt ítélt Dr. Csonka, ellenben nem kapott érte második sárga lapot a Ferencváros védője. Érthetetlen szituációk.

A labda mögé Edomwonyi állt, aki higgadt volt, szépített a Nyíregyháza Spartacus FC a 66. percben, Cissét pedig jó érzékkel lecserélte Robbie Keane.

A hősből aztán a 73. percben antihős lett, a Fradi bal oldali szöglete után a csatár lehúzta ellenfelét, a másik oldalon is jöhetett a 11-es, amit Gruber értékesített.

Sorra jöttek a cserék mindkét csapatban, a hazaiak próbálkoztak lendülettel újból közelebb zárkózni. Evangelou centikkel lőtt mellé, majd Katona lőtt nagy erővel, szögletre pattant.

Az állás már a hajrában nem változott, a Ferencváros 4–1-re győzte le a Nyíregyháza Spartacus FC-t a Városi Stadionban.

Labdarúgás, NB I. | 3. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencváros 1–4 (0–3)

Nyíregyháza, 8000 néző, v.: Dr. Csonka (Vígh-Tarsonyi, Becséri).

  • Nyíregyháza: Kersák, – Jokic, Temesvári, Evangelou, – Benczenleitner (Antonov 75.), Keita, Nagy D. (Toma, a szünetben), Májer (Farkas 75.), – Katona, Manner (Kovácsréti 72.), Babunski (Edomwonyi, a szünetben). Vezetőedző: Szabó István.
  • Ferencváros: Gróf, – Cadu, Botka, Ramaekers, Cissé (Szalai 67.), Nagy, – Keita (Arzani 84.), Maiga, Levi (Zachariassen 77.), Gruber (Madarász 84.), – Varga (Joseph 67.). Vezetőedző: Robbie Keane. 
  • Gól:  Edomwonyi (66., 11-esből), ill. Gruber (12., 74., a másodikat 11-esből), Varga (24.), Levi (33.).

 

