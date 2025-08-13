Skarlát, szalmonella, rotavírus: fertőző betegeket találtak Szabolcsban

Több vírus és fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet legfrissebb, július 28. és augusztus 3. közötti adatok alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az országos adatok mellett vármegyei lebontásban is közölték az érintettek számát és a fertőzések típusát. A fenti időszakban nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt. Az idegrendszeri fertőző betegségek csoportjában az agyvelőgyulladás (encephalitis infectiosa) diagnózissal bejelentett három megbetegedés közül az egyik eset nyugat-nílusi láznak bizonyult, ezzel az idén először – több mint egy év után – diagnosztizáltak hazánkban ilyen megbetegedést egy Pest megyei betegnél. A járványügyi kivizsgálás során megállapították, hogy a 67 éves nő a megbetegedése előtt nem járt külföldön, így a fertőzés hazai eredetű.

Fertőzések és vírusok: ritka megbetegedéseket is azonosítottak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumában

Illusztráció: Shutterstock

Fertőzés, vírus: Baliról és Indonéziából hozták haza a betegséget

A 31. héten két import eredetű vírusos haemorrhagiás-láz megbetegedés gyanúját jelentették: egy fővárosi, 10 éves fiú a betegség lappangási idejében Balin járt, és egy 38 éves, szintén budapesti férfi indonéziai tartózkodása idején fertőződhetett meg. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben a Dengue-vírust azonosították kórokozóként.

Az összesítésből kiderül, hogy a vizsgált időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

1 skarlátos,

11 Hepatitis A,

4 bárányhimlő,

7 bélrendszeri fertőzés,

6 szalmonella és

7 rotavírus megbetegedést azonosítottak.

Egy héttel korábban csak 2 szalmonellás beteg volt Szabolcsban, 5 hepatitis A-fertőzöttet találtak, s egy skarlátos megbetegedést regisztráltak. Szerencsére a fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni, a cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít a megelőzésben a higiénés szabályok betartása: a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel).

Azon fertőzések esetében, amire létezik védőoltás, érdemes azokat beadatni, mivel az Európai Vakcinázási Információs Portálon található adatok szerint az injekció nemcsak az oltottakat, hanem az oltatlan embereket is védi a közösségben azáltal, hogy csökkenti a fertőzésnek kitettség kockázatát.

Ez a jelenség a közösségi immunitás, más néven a nyájimmunitás.