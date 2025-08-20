1 órája
Több veszélyes kór ütötte fel a fejét Szabolcsban! A számokat is tudni, ennyi most a beteg
Nyáron nem ritkák a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések és könnyebben terjed a bárányhimlő is. Szabolcs Szatmár-Beregben több fertőző betegséget igazoltak a laboratóriumi vizsgálatok.
Több vírus és fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet a legfrissebb, augusztus 4–10. közötti adatok alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül két esetben merült fel a szamárköhögés gyanúja. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok mindkét betegnél – egy csecsemőnél és egy 10–14 év közötti gyermeknél – megerősítették a diagnózist. Emellett egy 57 éves betegnél nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak; a Pest vármegyében élő férfi a betegség lappangási idejében Olaszországban volt. A 32. héten három vírusos haemorrhagiás-láz (vírusos vérzéses láz) megbetegedést vettek nyilvántartásba, a laboratóriumi vizsgálatok mindhárom esetben a Dengue-vírust azonosították kórokozóként: egy Hajdú-Bihar vármegyében élő 50 éves férfi és egy 46 éves nő a betegség lappangási idejében a Maldív-szigeteken, valamint egy a fővárosban élő 51 éves nő Balin tartózkodott a betegség lappangási idejében és ott akvirálták a fertőzést.
Fertőző betegségek Szabolcs-Szatmár-Beregben
Az összesítésből kiderül, hogy a vizsgált időszakban Szabolcs-Szatmár-Beregben
- 5 bélrendszeri fertőzés,
- 10 szalmonella,
- 1 rotavírus,
- 7 fertőző májgyulladás,
- 6 Hepatitis A,
- 3 bárányhimlő megbetegedést azonosítottak.
Egy héttel korábban egy skarlátos, 11 Hepatitis A-s, négy bárányhimlős, 7 bélrendszeri fertőzéses, 6 szalmonellás és 7 rotavírusos beteget tartottak számon a megyében. Szerencsére a fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni, a cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít a megelőzésben a higiénés szabályok betartása: a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel).
