Fesztivál

30 perce

A szatmári szilvának nincs párja, ezt Szatmárcsekén is bebizonyítják sztárfellépőkkel

Már 25. alkalommmal rendeznek szilvalekvárfőző fesztivált Szatmácsekén. Szombaton reggel 7 órától egész napos programokkal várják az érdeklődőket.

XXV. Nemzetközi Szilvalekvárfőző Fesztivál lesz szombaton

A Szatmárcsekei Nemzetközi Szilvalekvárfőző Fesztivál 2025. augusztus 16-án rendezik meg a szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Turisztikai és Vendéglátó Központban. A fesztiválon a látogatók részt vehetnek lekvárfőző versenyen, megkóstolhatják a helyi gasztronómiai finomságokat, élvezhetik a színpadi előadásokat, néptánccsoportok bemutatóit és a táncházat. Emellett lesznek mesterség bemutatók, játszóház a gyerekeknek, és a nap végén a fa tárgyak kiállítása is megtekinthető. Az ingyenes fesztiválon fellép többek között a Milotai Férfi Népdalkör, Kokas Banda, Tunyogmatolcsi Néptánccsoport, Rostás Szabika, Roberto és Sári Évi. A helyszínen a fúvószenekari és könnyűzenei koncertek is szórakoztatják a közönséget. 

 

 

