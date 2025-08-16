A szatmári szilvának nincs párja, ezt Szatmárcsekén is bebizonyítják sztárfellépőkkel

A Szatmárcsekei Nemzetközi Szilvalekvárfőző Fesztivál 2025. augusztus 16-án rendezik meg a szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Turisztikai és Vendéglátó Központban. A fesztiválon a látogatók részt vehetnek lekvárfőző versenyen, megkóstolhatják a helyi gasztronómiai finomságokat, élvezhetik a színpadi előadásokat, néptánccsoportok bemutatóit és a táncházat. Emellett lesznek mesterség bemutatók, játszóház a gyerekeknek, és a nap végén a fa tárgyak kiállítása is megtekinthető. Az ingyenes fesztiválon fellép többek között a Milotai Férfi Népdalkör, Kokas Banda, Tunyogmatolcsi Néptánccsoport, Rostás Szabika, Roberto és Sári Évi. A helyszínen a fúvószenekari és könnyűzenei koncertek is szórakoztatják a közönséget.