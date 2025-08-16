31 perce
A szatmári szilvának nincs párja, ezt Szatmárcsekén is bebizonyítják sztárfellépőkkel
Már 25. alkalommmal rendeznek szilvalekvárfőző fesztivált Szatmácsekén. Szombaton reggel 7 órától egész napos programokkal várják az érdeklődőket.
XXV. Nemzetközi Szilvalekvárfőző Fesztivál lesz szombaton
Fotó: KM-archív
A Szatmárcsekei Nemzetközi Szilvalekvárfőző Fesztivál 2025. augusztus 16-án rendezik meg a szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Turisztikai és Vendéglátó Központban. A fesztiválon a látogatók részt vehetnek lekvárfőző versenyen, megkóstolhatják a helyi gasztronómiai finomságokat, élvezhetik a színpadi előadásokat, néptánccsoportok bemutatóit és a táncházat. Emellett lesznek mesterség bemutatók, játszóház a gyerekeknek, és a nap végén a fa tárgyak kiállítása is megtekinthető. Az ingyenes fesztiválon fellép többek között a Milotai Férfi Népdalkör, Kokas Banda, Tunyogmatolcsi Néptánccsoport, Rostás Szabika, Roberto és Sári Évi. A helyszínen a fúvószenekari és könnyűzenei koncertek is szórakoztatják a közönséget.
Hidegzuhanyként érte a nyírbátori nőt, amikor a felkavaró felvételeken látta, mit műveltek éjszaka a házánál! (felkavaró videók)
Mi van ma!? Újabb baleset akadályozza a forgalmat Nyíregyháza közelében, az M3-as csomópontnál
Brutális baleset az M3-as autópályán! Több kilométeres araszolásra kell számítani! Jól gondolja át, mikor indul útnak!