Torlódás

2 órája

Figyelem! Több kilométeres a sor az M3-ason!

Mindkét irányban is lassulásra, torlódásra kell számítani!

Figyelem! Több kilométeres a sor az M3-ason!

Fotó: MW-archív

Jelentős, 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki az M3-as autópályán, Budapest irányába, Polgár térségében. Távolabb, Gödöllő és Hatvan között, mindkét irányban is lassulásra, torlódásra kell számítani - adta közzé az utinform.hu!

 

