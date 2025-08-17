Torlódás
1 órája
Figyelem! Több kilométeres a sor az M3-ason!
Mindkét irányban is lassulásra, torlódásra kell számítani!
Fotó: MW-archív
Jelentős, 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki az M3-as autópályán, Budapest irányába, Polgár térségében. Távolabb, Gödöllő és Hatvan között, mindkét irányban is lassulásra, torlódásra kell számítani - adta közzé az utinform.hu!
