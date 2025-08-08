augusztus 8., péntek

Helyi közélet

1 órája

Razziát rendeltek el –elárasztják a rendőrök ezt a szabolcsi várost

Címkék#Illés Tamás#Nyíregyházi Rendőrkapitányság#razzia

Rendőrök lepik el a várost. A fokozott ellenőrzés során mindent megmozgatnak, hogy kiszűrjék a jogsértőket.

Szon.hu

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére.Illés Tamás r. alezredes, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint  a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. augusztus 9-én 12 órától 2025. augusztus 9-én 24 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében, olvasható a police.hu oldalon. 

fokozott ellenőrzés
Fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrség a vármegye székhelyén 

Legutóbb Záhony térségében volt hasonló ellenőrzés-sorozat, ebben a cikkben írtuk róla. 

 

