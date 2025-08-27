Nyíregyháza
4 órája
Földrengés Nyíregyházán! Itt a pontos dátum!
Ám ha át akarod élni, ahhoz bizony szükséged lesz egy időgépre.
Forrás: illusztráció / getty images
A Régi Nyíregyháza Facebook-csoportban osztották meg ezt az 1986-os Nyíregyházi Műsorkalauzt, amiben a Krúdy mozi filmműsorából szemezgethetünk. Rengeteg klasszikust felfedezhetünk a listán: a Popeye-től kezdve a Piedone Afrikában át az Aranyeső Yuccában című alkotásig van itt minden - még egy Földrengés című katasztrófafilm is.
Ki látta ezeket a filmeket a Krúdy moziban? - tette fel a kérdést a posztoló.
