Földrengés Nyíregyházán! Itt a pontos dátum!

Ám ha át akarod élni, ahhoz bizony szükséged lesz egy időgépre.

Földrengés Nyíregyházán! Itt a pontos dátum!

Forrás: illusztráció / getty images

A Régi Nyíregyháza Facebook-csoportban osztották meg ezt az 1986-os Nyíregyházi Műsorkalauzt, amiben a Krúdy mozi filmműsorából szemezgethetünk. Rengeteg klasszikust felfedezhetünk a listán: a Popeye-től kezdve a Piedone Afrikában át az Aranyeső Yuccában című alkotásig van itt minden - még egy Földrengés című katasztrófafilm is.

Forrás: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár archívumából

Ki látta ezeket a filmeket a Krúdy moziban? - tette fel a kérdést a posztoló.

 

