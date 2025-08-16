Fúrt kúttal öntöz? Erre jó lesz, ha időben felkészül!

A fúrt kutak évszázadok óta nélkülözhetetlen vízforrást jelentenek a kertes házakban. Ma is rengeteg háztartás használja kerti öntözésre vagy házi vízellátásra. Bár 2024. január 1-től már nem szükséges engedély a legtöbb fúrt kút létesítéséhez és fenntartásához, a megfelelő karbantartás továbbra is elengedhetetlen, ha hosszú távon tiszta és biztonságos vizet szeretnénk - írja az origo.hu.

Szakértők szerint a legveszélyesebb, amit egy fúrt kúttal tehetünk, a vegyszerek – például a hipó – alkalmazása.

Illusztráció: MW-Archív

Fúrt kút: ezzel tehetjük gyorsan tönkre a vizünket

Ezek nemcsak a talajvizet szennyezhetik, hanem jelentősen ronthatják a víz minőségét is.

A magas nyomású mosó használata is kerülendő, ez károsíthatja a kút szerkezetét és eltömítheti a szűrőket, míg a túl erős szivattyúzás instabillá teheti a kutat

- mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a tuzséri székhelyű Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.

A fúrt kutak állapotának megőrzése érdekében érdemes rendszeres szakértői ellenőrzést végeztetni, tisztítást csak engedélyezett módszerekkel folytatni, és kerülni minden olyan eljárást, ami kárt tehet a szerkezetben.

A helytelen karbantartás nemcsak költséges javításokat vonhat maga után, hanem akár a teljes fúrt kút használhatatlanná válásához is vezethet.

