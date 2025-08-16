augusztus 16., szombat

Erre jó lesz vigyázni!

14 perce

Fúrt kúttal öntöz? Erre jó lesz, ha időben felkészül!

Címkék#Lakatos Bertalan#kiskerti#fúrt kút

Aki kertes házban él, az nagyon jól tudja, mekkora érték a saját vízforrás. A fúrt kút ma is hatékonyan szolgáljáa az öntözést és a házi vízellátást, de csak megfelelő karbantartással maradhat biztonságos és hosszú élettartamú.

Szon.hu

A fúrt kutak évszázadok óta nélkülözhetetlen vízforrást jelentenek a kertes házakban. Ma is rengeteg háztartás használja kerti öntözésre vagy házi vízellátásra. Bár 2024. január 1-től már nem szükséges engedély a legtöbb fúrt kút létesítéséhez és fenntartásához, a megfelelő karbantartás továbbra is elengedhetetlen, ha hosszú távon tiszta és biztonságos vizet szeretnénk - írja az origo.hu.

fúrt kút
Szakértők szerint a legveszélyesebb, amit egy fúrt kúttal tehetünk, a vegyszerek – például a hipó – alkalmazása. 
Illusztráció: MW-Archív

Fúrt kút: ezzel tehetjük gyorsan tönkre a vizünket

Szakértők szerint a legveszélyesebb, amit egy fúrt kúttal tehetünk, a vegyszerek – például a hipó – alkalmazása. 

Ezek nemcsak a talajvizet szennyezhetik, hanem jelentősen ronthatják a víz minőségét is. 

A magas nyomású mosó használata is kerülendő, ez károsíthatja a kút szerkezetét és eltömítheti a szűrőket, míg a túl erős szivattyúzás instabillá teheti a kutat

- mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a tuzséri székhelyű Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.

A fúrt kutak állapotának megőrzése érdekében érdemes rendszeres szakértői ellenőrzést végeztetni, tisztítást csak engedélyezett módszerekkel folytatni, és kerülni minden olyan eljárást, ami kárt tehet a szerkezetben. 

A helytelen karbantartás nemcsak költséges javításokat vonhat maga után, hanem akár a teljes fúrt kút használhatatlanná válásához is vezethet. 

Lakatos Bertalan korábban több kiskerti témában is segítségünkre volt, ajánljuk ezeket elolvasásra.


 

