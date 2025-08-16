9 perce
Fúrt kúttal öntöz? Erre jó lesz, ha időben felkészül!
Aki kertes házban él, az nagyon jól tudja, mekkora érték a saját vízforrás. A fúrt kút ma is hatékonyan szolgáljáa az öntözést és a házi vízellátást, de csak megfelelő karbantartással maradhat biztonságos és hosszú élettartamú.
A fúrt kutak évszázadok óta nélkülözhetetlen vízforrást jelentenek a kertes házakban. Ma is rengeteg háztartás használja kerti öntözésre vagy házi vízellátásra. Bár 2024. január 1-től már nem szükséges engedély a legtöbb fúrt kút létesítéséhez és fenntartásához, a megfelelő karbantartás továbbra is elengedhetetlen, ha hosszú távon tiszta és biztonságos vizet szeretnénk - írja az origo.hu.
Fúrt kút: ezzel tehetjük gyorsan tönkre a vizünket
Szakértők szerint a legveszélyesebb, amit egy fúrt kúttal tehetünk, a vegyszerek – például a hipó – alkalmazása.
Ezek nemcsak a talajvizet szennyezhetik, hanem jelentősen ronthatják a víz minőségét is.
A magas nyomású mosó használata is kerülendő, ez károsíthatja a kút szerkezetét és eltömítheti a szűrőket, míg a túl erős szivattyúzás instabillá teheti a kutat
- mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a tuzséri székhelyű Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.
A fúrt kutak állapotának megőrzése érdekében érdemes rendszeres szakértői ellenőrzést végeztetni, tisztítást csak engedélyezett módszerekkel folytatni, és kerülni minden olyan eljárást, ami kárt tehet a szerkezetben.
A helytelen karbantartás nemcsak költséges javításokat vonhat maga után, hanem akár a teljes fúrt kút használhatatlanná válásához is vezethet.
Lakatos Bertalan korábban több kiskerti témában is segítségünkre volt, ajánljuk ezeket elolvasásra.
Élve felfalnak mindent! Ne hagyd, hogy bejussanak a kertbe vagy a lakásodba!
Gusztustalan, amit művelnek a szabolcsi kertekben! Vigyázzunk, mert nincsenek tekintettel senkire és semmire!
Zártkert-tulajdonosok, figyelem! Egy biztos: aki most lemarad, annak megint éveket kell várnia