Éld át a futás örömét – itt az ötödik Wittur-futófesztivál Nyíregyházán

Befutott a Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál! Ötödik évébe lépett a program, s töretlen a sikere – hangsúlyozták a szervezők, a fő támogató szponzor a Wittur Hungária Kft., valamint a nyíregyházi önkormányzat egy közös, az augusztus 24-ei futófesztivált beharangozó sajtótájékoztatón pénteken a városházán. A program megálmodója dr. Bana Richárd háziorvos, aki a Mozaik Med csapatával a sportos életforma népszerűsítése mellett tette le a voksát, fontosnak tartja a hasonló sportos és közösségépítő rendezvényeket.

A futófesztiválról tartottak pénteken tájékoztatót Fotó: KO

Futófesztivállal és sok más programmal telik meg a belváros

– Igen mozgalmas augusztusunk lesz, de a városlakók ezt már megszokhatták tőlünk – kezdte a tájékoztatót Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc, aki a rendezvényt egy jól szervezett, a támogatókkal, a civil szervezetekkel, az önkéntesekkel jól összeforrt eseménynek nevezte, melynek a legfontosabb célja, hogy megmozgassa az embereket.

– Egy nagyon-nagyon jó hangulatú programról beszélünk, ami kiválóan illeszkedik Nyíregyháza sportos város arculatába is. A résztvevők a város legszebb részein róják majd a köröket, a távokat, amihez jótékonyság is kapcsolódik ebben az évben is. Ráadásul egy valódi zöldprogram kelt életre, ahol a környezetvédelem fő szempont, sehol nem látunk majd műanyagot – hangsúlyozta a városvezető.

– A nyíregyháziak jól tudják, hogy egész évben kínálunk számukra sportolási lehetőséget, a Mozdulj Nyíregyháza! ingyenesen látogatható, s ahogyan elterjedt rólunk: igazi kerékpáros város vagyunk: a Bringa Piknikkel, a Bringa várossal. S hogy megemlítsem az Extrém trailt vagy a Mikulás futást, az év minden szakaszában kínálunk sportrendezvényket az itt élőknek vagy az ide látogatóknak. A Wittur-futófesztiválon is nyitva lesz a kapu a máshonnan érkezők előtt is

– tette hozzá a polgármester, aki szerint ezekkel az egészségmegtartó- és javító programokkal is egy lépéssel közelebb kerülhet bárki az egészséges életmódhoz.

A sportos életszemlélet mecénása

Harsányi Józseftől, a Wittur Hungária Kft. cégvezetőjétől megtudtuk, 16 éves volt, amikor a háziorvosa a sport felé terelte, máig hálás érte. Úgy tartja, aki egyszer belekóstol a mozgás örömébe, egy életre elülteti magában a sportos életfilozófia magvát, s ezáltal el sem tudja képzelni az életét sport nélkül. Hozzátette, a munka világában is azt látja, hogy azok, akik rendszeressé teszik a saját életükben a mozgást: magabiztosak, kiszámíthatóak, és a teljesítményükre sincs panasz.

– Én azt gondolom, hogy ettől nemesebb célt szolgálni– s most már negyedik alkalommal szponzorálni– nem is lehetne, mint ezt az eseményt

– jegyezte meg Harsányi József. A felvonóiparhoz kapcsolódó fémalkatrészek és szerkezeti elemek gyártásával foglalkozó cég büszke arra is, hogy tavaly balesetmentes évet zártak, s ezért a cég kapott 10 ezer eurós jutalmat, amit felajánlottak Nyíregyháza 10 civil szervezetének.