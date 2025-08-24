augusztus 24., vasárnap

Futófesztivál

51 perce

Az egész város futócipőt húzott a nyíregyházi futófesztiválra (fotók)

Címkék#Vidor Fesztivál#futófesztivál#tömegsport

Az indulók választhattak az 5, a 10 vagy a 21 kilométeres távok közül, sőt a gyerekeket is várták egy örömfutásra. Az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál nagyon sok érdeklődőt és versenyzőt vonzott.

Munkatársunktól

Vasárnap rendezték meg Nyíregyháza legnagyobb, nyárzáró utcai futóversenyét, az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivált, ezúttal is a VIDOR részeként.  

futófesztivál
Ezúttal is nagyon sokan vettek részt a futófesztiválon
Fotó: Bozsó Kata 

A futófesztivál indulói több táv közül választhatnak

Az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál indulói választhattak az 5, a 10 vagy a 21 kilométeres távok közül, sőt a gyerekeket is várták egy 1 kilométeres örömfutásra, a jótékonysági futáson pedig ismét nemes célért küzdöttek a versenyzők. A rajt és a cél a Kossuth téren volt. Az útvonal a Kossuth térről indul és egészen a Bujtosi tóig tartott, ott az 5 és 10 kilométeren indulók visszafordultak, a 21 kilométeres táv futói viszont tovább mentek a Sóstói útig, egészen ki Sóstóra és a Kossuth utcán tértek vissza a Kossuth tér irányába.

Nyíregyházi Futófesztivál

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

