A kertek rémei?

1 órája

Filléres trükk, ami örökre elűzi a galambokat a kertedből – csak a fiókból kell előhúznod!

Megcsipkedett paradicsom, eltűnt bogyós gyümölcs. Galambok lakmároznak a kertünkben. A madarak természetvédelmi oltalom alatt állhatnak, ezért semmiképpen sem szabad bántani őket vagy fészküket elpusztítani. Mindig válasszunk humánus, természetbarát megoldást.

Szon.hu

A madarak sokszor okozhatnak kellemetlenségeket a kertben: megeszik a gyümölcsöket, kicsipegetik a magokat vagy károsítják a veteményest. Szerencsére vannak olyan humánus módszerek, amelyek segítenek távol tartani őket anélkül, hogy bántanánk őket. Ezt taglalja egyik cikkéen a mindmegette.hu. 

Galambok a kertben is szeretnek lakmározni.
Galamb a kertben? Fotó: Shutterstock

Galamb lakmározik a kertedben ?– egy régi CD-vel megállíthatod őket

Azt írják, a  nyári kertészkedés egyik legnagyobb bosszúsága, amikor a galambok lecsapnak a termésre és egyszerűen megesznek mindent,   galambok nem válogatósak: ha megérzik a friss termés illatát – legyen az paradicsom, eper vagy saláta –, gondolkodás nélkül rárepülnek. De létezik egy nagyon egyszerű és filléres módszer, amellyel távol tarthatjuk őket a kerttől. A megoldás ott van a fiókban. Ryan Jenkins kertészeti szakértő szerint a megoldás meglepően egyszerű és környezetbarát: akasszunk ki néhány régi CD-t vagy alufóliadarabot a kert különböző pontjaira. Az Express cikke szerint ezek a fényes tárgyak visszaverik a napfényt, és elriasztják a madarakat. A trükk azért hatásos, mert – bár furcsán hangozhat – a madarak nagyon óvatosak az olyan hirtelen mozgásokkal vagy fényvillanásokkal szemben, amelyek egy rájuk leselkedő ragadozóra emlékeztethetik őket.

Ez elbizonytalanítja őket, és sokkal kevésbé fognak leszállni a kert. A galambok mindig körbenéznek, mielőtt leereszkednek, és ha fényvillanást látnak, akkor inkább másik helyet keresnek, és kevésbé fognak a közelben fészkelni.

A madarak természetvédelmi oltalom alatt állhatnak, ezért semmiképpen sem szabad bántani őket vagy fészküket elpusztítani. Mindig válasszunk humánus, természetbarát megoldást.

