Ahol a múlt érték, a jelen lehetőség – Garbolc, Zajta és Vámosoroszi példát mutat

Címkék#Szalay-Bobrovniczky Vince#Garbolc#Zajta#Vámosoroszi

Három kis szatmári település, ahol a hit, a közösség és a kitartás kézzel fogható.

Szon.hu

Garbolc, Zajta és Vámosoroszi neve nem csupán pont a térképen, hanem példája annak, hogyan kelhet új életre a magyar vidék. Ezek a kis települések a múlt tiszteletére, a közösség hitére és a kitartó munkára építve mutatják meg, hogy a legkisebb falvakban is ott rejlik a jövő lehetősége.

Fotók: dr. Tilki Attila közösségi oldala 

Garbolc él és fejlődik

Dr. Tilki Attila a térség kormánypárti országgyűlési képviselője folyamatosan járja a falvakat, a minap Garbolcra, Vámosorosziba, valamint Zajtára látogatott el. – Garbolc polgármestere, Nagy Roland kitartó munkájával és a kormány támogatásával ma már igazi példája annak, hogyan lehet életet hozni egy olyan faluba, amelyet a kommunista hatalom az 1970-es árvíz után gyakorlatilag halálra ítélt. Itt mindig történik valami, és ez nem marad észrevétlen: Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr is ellátogatott Garbolcra Szatmárnémetibe menet, hogy személyesen lássa, mi a „titok”. Mi áll Garbolc sikerének hátterében – írta az országgyűlési képviselő bejegyzésében. 

Ahol a múlt érték, a jelen lehetőség

Fotók: Wachteinheim Jószef

 

Zajta a hit és a történelem őrzője

Zajta határmenti település. – Ma a zajtai középkori, feltehetően 1332 és 1338 között épült katolikus templom előtt álltunk meg egy rövid emlékezésre. Kosztya Zoltán polgármester úrral és Huszti Róberttel, a Zajtai Egyháztanács tagjával közösen idéztük fel a ma 87 évvel ezelőtt történt eseményt. 1938. augusztus 18-án Székesfehérvárott tartott kihelyezett ülést az Országgyűlés, Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából. Ekkor született meg a 1938. évi XXXIII. törvénycikk – „Szent István király dicső emlékének megörökítéséről”, amely kimondta: Szent István király emlékét törvényben örökítik meg augusztus 20-át nemzeti ünneppé nyilvánítják. Zajta történelme szorosan összefonódik a küzdelmekkel: a falu sokat szenvedett a török és a labanc háborúk idején, majd 1671-ben Strasoldo Károly császári zsoldosai rombolták le. Ezért áll ma a templom kissé távolabb a falutól, az egykori település helyén. Új korszak kezdődött, amikor 1767-től német ajkú katolikus telepesek érkeztek, gyökeret vertek, és 1789-ben hozzáfogtak az elhagyott templom újjáépítéséhez.  Zajta temploma így nemcsak épített örökség, hanem a közösség hitének és kitartásának jelképe – idézte a településen járva dr. Tilki Attila. 

Vámosoroszi újabb mérföldkőhöz érkezett

 – A Marosvölgyi lelkészházaspár hűséges szolgálatával, Végh András polgármester úrral közösen 2009 óta azon munkálkodunk, hogy a település „ékszerdobozának” számító református műemléktemplom és környezete megújuljon – erről árulkodik az országgyűlési képviselő egyik legfrisebb bejegyzése. 
– Ma egy újabb örömteli eseménynek lehettünk tanúi: a Sion Ébredj Alapítvány sikeresen pályázott a Magyar Falu Program falusi civil alapjából egy kisbuszra, amelynek kulcsát Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úrral és Kiss Andrással, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum vezetőjével ünnepélyesen adhattuk át a vámosoroszi gyülekezet vezetőjének. Ez a jármű nagy segítség lesz a közösségi és gyülekezeti élet szervezésében, a hitélet erősítésében és a falu összetartozásának megélésében. Hála és köszönet mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a vidéki közösségek értéket őriznek és jövőt építenek! – szól a bejegyzés. 

 

