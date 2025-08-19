Ahol a múlt érték, a jelen lehetőség – Garbolc, Zajta és Vámosoroszi példát mutat

Garbolc, Zajta és Vámosoroszi neve nem csupán pont a térképen, hanem példája annak, hogyan kelhet új életre a magyar vidék. Ezek a kis települések a múlt tiszteletére, a közösség hitére és a kitartó munkára építve mutatják meg, hogy a legkisebb falvakban is ott rejlik a jövő lehetősége.

Garbolc él és fejlődik

Dr. Tilki Attila a térség kormánypárti országgyűlési képviselője folyamatosan járja a falvakat, a minap Garbolcra, Vámosorosziba, valamint Zajtára látogatott el. – Garbolc polgármestere, Nagy Roland kitartó munkájával és a kormány támogatásával ma már igazi példája annak, hogyan lehet életet hozni egy olyan faluba, amelyet a kommunista hatalom az 1970-es árvíz után gyakorlatilag halálra ítélt. Itt mindig történik valami, és ez nem marad észrevétlen: Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr is ellátogatott Garbolcra Szatmárnémetibe menet, hogy személyesen lássa, mi a „titok”. Mi áll Garbolc sikerének hátterében – írta az országgyűlési képviselő bejegyzésében.