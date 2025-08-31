Gardróbkisöprés a kertvárosi Esély piacon

Első alkalommal rendeznek ruhabörzét Nyíregyházán, a Kertvárosban szeptember 7-én, vasárnap 8 és 13 óra között. A helyszín a Fokos utcai Esély piac, ahol ruhák (babaholmiktól a felnőtt darabokig), cipők, könyvek és játékok cserélnek gazdát pénztárcabarát áron. Az árulni vágyók a [email protected] e-mail címen vagy a 20/359-8565-ös telefonszámon kaphatnak további információt és foglalhatnak asztalt.

Más témákat is ajánlunk: