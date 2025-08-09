augusztus 9., szombat

Gelénes

2 órája

Százával sült a túrós béles a gelénesi falunapon, ahol az idén is remek volt a hangulat (fotógaléria)

Címkék#Gelénes#népművészeti#gasztronómia#hagyomány

A falunapok különösen fontos szerepet töltenek be a kistelepülések életében, mert nemcsak szórakozást és kikapcsolódást nyújtanak, hanem megerősítik a közösségi összetartozást, ápolják a hagyományokat, és lehetőséget adnak a generációk közötti kapcsolódásra. Gelénesen jártunk.

Szon.hu

Gelénes közössége büszke hagyományaira, ezekre alapozva szervez helyi falunapot és népművészeti eseményeket. A békés és kis lélekszámú település Szabolcs-Szatmár-Bereg világában jelentős kulturális és természeti értékekkel. Szombaton Gelénes faluünnepén köszöntötték a 20 éves Gelénesi Búzavirág Asszonykórus jelenlegi és korábbi tagjait.  

Gelénes településen remek hangulatban telt a falunap
Gelénes falunap Bodnárné Varga Éva 

Gelénes– az apró falu 

Az eseményen jelen volt  dr. Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője, Baracsi Endre a vármegyei közgyűlés alelnöke és a település polgármestere, Fülöp Károly. A köszöntők és a közös fotózás után a kórus rövid koncertet adott hagyományos beregi népdalokból és a mostanság szokásos slágerösszeállításból.

20 éves a Gelénesi Búzavirág Asszonykórus

Fotók: Bodnárné Varga Éva

A gelénesi falunap is egy olyan alkalom, amikor a település apraja-nagyja együtt ünnepelhetett – túl a hétköznapok rohanásán, túl a mindennapi munkán. 

Százával sült a túrós béles Gelénesben

Fotók: Bodnárné Varga Éva

A helyi hagyományok, a népművészet, a gasztronómia és a kulturális csoportok bemutatása nemcsak önbecsülést ad a közösségnek, hanem segít megőrizni azokat az értékeket, amelyek máshol talán már feledésbe merültek.

