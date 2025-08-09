Százával sült a túrós béles a gelénesi falunapon, ahol az idén is remek volt a hangulat (fotógaléria)

Gelénes közössége büszke hagyományaira, ezekre alapozva szervez helyi falunapot és népművészeti eseményeket. A békés és kis lélekszámú település Szabolcs-Szatmár-Bereg világában jelentős kulturális és természeti értékekkel. Szombaton Gelénes faluünnepén köszöntötték a 20 éves Gelénesi Búzavirág Asszonykórus jelenlegi és korábbi tagjait.

Gelénes falunap Bodnárné Varga Éva

Gelénes– az apró falu

Az eseményen jelen volt dr. Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője, Baracsi Endre a vármegyei közgyűlés alelnöke és a település polgármestere, Fülöp Károly. A köszöntők és a közös fotózás után a kórus rövid koncertet adott hagyományos beregi népdalokból és a mostanság szokásos slágerösszeállításból.