Százával sült a túrós béles a gelénesi falunapon, ahol az idén is remek volt a hangulat (fotógaléria)
A falunapok különösen fontos szerepet töltenek be a kistelepülések életében, mert nemcsak szórakozást és kikapcsolódást nyújtanak, hanem megerősítik a közösségi összetartozást, ápolják a hagyományokat, és lehetőséget adnak a generációk közötti kapcsolódásra. Gelénesen jártunk.
Gelénes közössége büszke hagyományaira, ezekre alapozva szervez helyi falunapot és népművészeti eseményeket. A békés és kis lélekszámú település Szabolcs-Szatmár-Bereg világában jelentős kulturális és természeti értékekkel. Szombaton Gelénes faluünnepén köszöntötték a 20 éves Gelénesi Búzavirág Asszonykórus jelenlegi és korábbi tagjait.
Gelénes– az apró falu
Az eseményen jelen volt dr. Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője, Baracsi Endre a vármegyei közgyűlés alelnöke és a település polgármestere, Fülöp Károly. A köszöntők és a közös fotózás után a kórus rövid koncertet adott hagyományos beregi népdalokból és a mostanság szokásos slágerösszeállításból.
20 éves a Gelénesi Búzavirág AsszonykórusFotók: Bodnárné Varga Éva
A gelénesi falunap is egy olyan alkalom, amikor a település apraja-nagyja együtt ünnepelhetett – túl a hétköznapok rohanásán, túl a mindennapi munkán.
Százával sült a túrós béles GelénesbenFotók: Bodnárné Varga Éva
A helyi hagyományok, a népművészet, a gasztronómia és a kulturális csoportok bemutatása nemcsak önbecsülést ad a közösségnek, hanem segít megőrizni azokat az értékeket, amelyek máshol talán már feledésbe merültek.
