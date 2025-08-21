augusztus 22., péntek

Családi nap a Tisza-parton

1 órája

Augusztus 23-án kétszer is Esni fog Gergelyiugornyán!

Címkék#Naninski#Gergely Róbert#Figaro

Mr. Emanuelle, vagyis Gergely Róbert koronázza meg az estét derűs fellépésével, közismert dalaival.

Augusztus 23-án kétszer is Esni fog Gergelyiugornyán!

Naninski és Figaro

Forrás: naninskifigaro.com

Délután fél háromkor homokvárépítő versennyel kezdődik a családi nap a gergelyiugornyai Tisza-parton augusztus 23-án. A gyerekek 16 órától a Gombóc együttes koncertjén csápolhatnak, majd közhírré tétetik, ki építette a legszebb várat. Márti és Bálint Disney slágerekkel érkezik a színpadra, Naninski és Figaro artista parádéval nyűgözi le közönségét. 

Gergelyiugornya
Gergely Róbert énekes-színművész fél nyolctól fakad dalra Gergelyiugornyán Forrás: gergelytheater.hu

Nem a meteorológusoktól, hanem a szervezőktől tudjuk: szombaton kétszer is Esni fog a rendezvény helyszínén: az Esni fog zenekar 19 és 20 órától szórakoztatja majd a családi nap résztvevőit. Fél nyolckor Mr. Emanuelle, vagyis Gergely Róbert koronázza meg az estét derűs fellépésével, közismert dalaival. 

21 órakor tűzijátékkal zárul a program.

 

A gyerekek is aktív részesei a show-nak

A Naninski show egy különleges akrobatikus táncos-komikus előadás, amely a klasszikus cirkuszművészetet idézi. A művész egyszerre táncos, zsonglőr, akrobata, bűvész és komikus előadó. A műsor interaktív, Naninski a gyerekeket és felnőtteket egyaránt bevonja az előadásba. A Gombóc együttes műsora is interaktív, vagyis a gyerekek közreműködésével válik igazán kerekké a zenés előadás. 

Gergely Róbert kétszeres EMERTON-díjas énekes-színművész Vajek Róbert néven született 1958-ban, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Kerényi Imre osztályában végzett. Több lemeze is megjelent, legismertebb dalai: Emmanuelle, Ádám és Éva, Azok a fehér éjszakák, Búcsú Jamaicától, Fekete párduc, Happy Birthday kis Krisztin, Házibuli. 

 

 

