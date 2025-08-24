Hogy ne mondjon az egészségünk csütörtököt…

Komplex, ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt Geszteréd lakosai augusztus 28-án 9 és 15 óra között a Petőfi utcai Idősek Nappali Foglalkoztatójában. Az intézményben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház szakemberei várják az egészségtudatos férfiakat és nőket, akik a szűrőprogram keretében az alábbi vizsgálatokat vehetik igénybe:

nőgyógyászati rákszűrés,

szájüregi daganatszűrés,

általános egészségi állapotfelmérés,

vérnyomás-, vércukor-, hemoglobin-, húgysav-, valamint koleszterinszint mérés,

testsúly-, testmagasság-, testtömeg index-, haskörfogat-, testösszetétel mérés,

oxigénszaturáció mérés,

szív-érrendszeri és diabetes rizikóbecslés.

Kártyák és igazolvány

A vizsgálaton való részvétel ingyenes, de a TAJ kártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját mindenki vigye magával – hívja fel a figyelmet posztjában a SZSZBVK Egészségfejlesztési Osztály.

