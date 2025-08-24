1 órája
Hogy ne mondjon az egészségünk csütörtököt…
Augusztus utolsó csütörtökén helybe viszi a szűrővizsgálatokat Geszterédre a megyei kórház.
Helybe viszik az ingyenes szűrővizsgálatokat – ezúttal Geszerédre
Komplex, ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt Geszteréd lakosai augusztus 28-án 9 és 15 óra között a Petőfi utcai Idősek Nappali Foglalkoztatójában. Az intézményben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház szakemberei várják az egészségtudatos férfiakat és nőket, akik a szűrőprogram keretében az alábbi vizsgálatokat vehetik igénybe:
- nőgyógyászati rákszűrés,
- szájüregi daganatszűrés,
- általános egészségi állapotfelmérés,
- vérnyomás-, vércukor-, hemoglobin-, húgysav-, valamint koleszterinszint mérés,
- testsúly-, testmagasság-, testtömeg index-, haskörfogat-, testösszetétel mérés,
- oxigénszaturáció mérés,
- szív-érrendszeri és diabetes rizikóbecslés.
Kártyák és igazolvány
A vizsgálaton való részvétel ingyenes, de a TAJ kártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját mindenki vigye magával – hívja fel a figyelmet posztjában a SZSZBVK Egészségfejlesztési Osztály.
