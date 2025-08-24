augusztus 24., vasárnap

Hogy ne mondjon az egészségünk csütörtököt…

Augusztus utolsó csütörtökén helybe viszi a szűrővizsgálatokat Geszterédre a megyei kórház.

Munkatársunktól
Hogy ne mondjon az egészségünk csütörtököt…

Helybe viszik az ingyenes szűrővizsgálatokat – ezúttal Geszerédre

Forrás: Illusztráció: EFI

Komplex, ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt Geszteréd lakosai augusztus 28-án 9 és 15 óra között a Petőfi utcai Idősek Nappali Foglalkoztatójában. Az intézményben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház szakemberei várják az egészségtudatos férfiakat és nőket, akik a szűrőprogram keretében az alábbi vizsgálatokat vehetik igénybe:

  • nőgyógyászati rákszűrés,
  • szájüregi daganatszűrés, 
  • általános egészségi állapotfelmérés,
  • vérnyomás-, vércukor-, hemoglobin-, húgysav-, valamint koleszterinszint mérés, 
  • testsúly-, testmagasság-, testtömeg index-, haskörfogat-, testösszetétel mérés,
  • oxigénszaturáció mérés,
  • szív-érrendszeri és diabetes rizikóbecslés.

Kártyák és igazolvány

A vizsgálaton való részvétel ingyenes, de a TAJ kártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját mindenki vigye magával – hívja fel a figyelmet posztjában a SZSZBVK Egészségfejlesztési Osztály. 
 

 

 

