Gólyák szálltak a dombrádi bulifészekbe! Ott voltunk! (fotókkal)

Ösztöndíj lehetőségek, kollégium és beiratkozás – az évindítás legfontosabb információiról is tájékoztatta a Nyíregyházi Egyetem vezetése elsőéves hallgatóit a Gólyatáborban. A fiataloknak ezúttal a dombrádi Tisza-parton szervezett négynapos programsorozatot a Hallgatói Önkormányzati Testület. A gólyák remekül érezték magukat.

Gólyák a dombrádi Tisza-parton Fotó: Váczy Norbert

Gólyák bulija Dombrádon

– A Nyíregyházi Egyetem a legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye közé tartozik - kezdte köszöntőjét dr. Hárskuti János, az egyetem elnöke. Országosan is az egyik legkiemelkedőbb felvételi eredményt érte el az intézmény, amelyben szeptembertől több mint kétezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait.

Dr. Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettes többek között a kiemelkedő ösztöndíj lehetőségekről is szólt, majd Dr. Vajda Ildikó oktatási elnökhelyettes az évkezdésről, az egyetemi tanulmányi rend jellemzőiről, működésének sajátosságairól tájékoztatta a fiatalokat.

Béres Tamás, az Értékesítés, Marketing, Kommunikáció és PR Iroda vezetője arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy tanulmányaik mellett érdemes az egyetemi programokon való részvétellel, aktivitással bekapcsolódni a közösségépítésbe. Az előadások sorát Nagy Ferenc kollégiumi igazgatási csoportvezető zárta, aki a kollégiumi beiratkozás legfontosabb információit osztotta meg a gólyákkal.

A Gólyatábort minden évben a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testülete szervezi meg. Idén több mint 120 leendő elsőéves érkezett a dombrádi Tisza-parton tartott négynapos programsorozatra.