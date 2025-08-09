Csimbókok a tányérban – ez lenne a titkos hozzávaló?! Kiderítettük, mitől olyan jó a szabolcsiak kedvence (+fotók, videó)

A nyírségi gombócleves már „beette” magát a köztudatba, van azonban egy olyan, hagyományosan szabolcs-szatmár-beregi és kiemelten vásárosnaményi fogás, amit a megyehatáron túl már kevéssé ismert – talán a Nagykunságban népszerű még. Ez a görcsleves – más néven kötött tészta leves, táskaleves vagy csimbókleves –, amit főleg falun főznek még előszeretettel az asszonyok, de ott lapunk mindannyiunk fiókjában a féltve őrzött családi receptek között. Maklári Sándorné Olgi néni, az aranyosapáti blogger nagyi nemcsak elmondja, hogyan készül a görcsleves, amihez van egy titkos hozzávalója – azt is elárulja, hogy mitől lesz igazán laktató ez a szabolcsi étel.

Görcsleves az aranyosapáti blogger nagyi, Maklári Sándorné Olgi néni receptgyűjteményéből – kiderül az is, hogy mi a titkos hozzávaló!

Fotó: bloggeranyo.blogspot.com

Görcsleves: íme az aranyosapáti blogger nagyi receptje!

– Régebben elég gyakran készítettem a családnak görcslevest – vagy kötött tészta levest, táskalevest, ki hogy nevezi –, ma már azért ritkábban kerül az asztalra, de elfelejteni nem fogjuk és nem is akarjuk, ahhoz túlzottan finom. Én úgy csinálom, hogy megfőzöm a zöldségleves alapot, amibe a sárgarépa, petrezselyem, krumpli, zeller, karalábé és hagyma mellett egy kevés zöldbabot, borsót, kelkáposztát is szoktam tenni. Sózom, borsozom, pirospaprikával színezem. A görcsleves betétje a tészta:

egy tojásból, lisztből és kevés vízből egy pici sóval lágyabb tésztát gyúrunk,

kinyújtjuk, majd kb. 4 ujjnyi széles, másfél arasznyi hosszú csíkokat vágunk derelyemetszővel,

a csíkok közepébe kerül a töltelék, feltekerjük, a széleit tojással megkenjük, hogy összeragadjon,

végül laza görcsöt kötünk belőle.

– Ha a zöldségek megfőttek, beletesszük a levesbe a görcsöket és azokat is puhára főzzük – magyarázta a Olgi néni, akinek blogján több száz receptet találunk, köztük olyan ételekét is, melyek lassan feledésbe merülnek.

A hagymás zsírtól kezdve a fűszeres ragun át a májig bármivel meg lehet tölteni a görcsöket

Fotó: bloggeranyo.blogspot.com

Mi kerüljön a görcsbe?

– A töltelék többféle lehet, nagyanyáink egyszerűen paprikás zsírt tettek a kötött tésztába, ha pedig laktatósabbra akarták főzni, sütöttek bele tojást is. Nálunk nagyon finom, lepirított darált hússal, csirkemellel vagy pörköltmaradékkal készül, amit egy nyers tojással fogunk össze. Megtölthetjük a tésztát májjal is, de akkor érdemes bele apróra vágott majorannát és petrezselymet, egy tojást és egy evőkanál zsemlemorzsát is tenni – jegyezte meg a blogger nagyi, aki megosztotta velünk a titkos hozzávalót, amitől szerinte nem görcsleves a görcsleves.

A töltelékbe szoktam belemorzsolni egy kis borsikafüvet, avagy csombort. Őseink bors helyett használták ezt a fűszernövényt, mai napig van a kertemben. Uborkaberakásánál is használom. mert nagyon kellemes ízt ad neki.

Az aranyosapáti nyugdíjas pedagógus szívesen kísérletezik. Készített már csimbókot medvehagymával zöldre színezett tésztából is. A az aromás növényt mozsárban kissé szétdörzsölte, majd belegyúrta a tésztába és többször áthajtotta tésztanyújtón. Kissé maszatos maradt még ezután is, de ez nem ront az élvezeti értékén – jegyezte meg.