Görög Ibolya ismét Nyíregyházán

2 órája

Illik? Nem illik? Megmondja az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere!

Szeptember 29-én Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános Iskolában tart előadást Görög Ibolya. Téma: mindennapi protokoll – az asztalnál is.

Görög Ibolya, a protokoll nagyasszonya többször is vendégeskedett már Nyíregyházán.

Fotó: Bach Máté

Akik már hallották Görög Ibolyát, pontosan tudják: a tárgykört hétköznapi egyszerűséggel és fantasztikus humorral fogja körbejárni. Az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere ezúttal arról fog beszélni, hogy hogyan is viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti vagy magán jellegű eseményeken. Az előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról és arról, hogyan kell megérkezni/fogadni a vendégeket. 
 

Bemutatja az asztalnál evés szabályait, arra is kitér, kinek milyen virágot vegyünk, azt hogyan adjuk át illendően. 

Hogyan illik állva enni egy fogadáson? Mi a házigazda és mi egy háziasszony teendője? Ezekre és sok-sok más kérdésre is választ kaphatnak a résztvevők 18 órától a Kodály teremben.

 

Sokadszor hívják Nyíregyházára

Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a gyakorlati tapasztalatait is – olvasható a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett, többkönyves szerző bemutatkozó szövegében. 

A protokoll nagyasszonya többször is vendégeskedett már Nyíregyházán. Legújabb, az idén megjelent Protokoll az életem című munkája egyfelől hagyományos illemtankönyvnek is tekinthető, hiszen a mindennapi viselkedés (köszönés, öltözködés, kommunikáció) helyes formáira vezet rá, de a könyv nagyobb részében a hivatalos viselkedés (a tárgyalás, konferencia, fogadás) szabályaival ismerteti meg az érdeklődőt – áll a kiadó honlapján.

Korábbi munkái:

Summa Summarum,

Mindennapi maceráink, 

A nyilvánosság kelepcéi, 

Viselkedéskultúra,

Tanácsoskönyv,

Wellness – illendően.

 

 

