2 órája
Illik? Nem illik? Megmondja az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere!
Szeptember 29-én Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános Iskolában tart előadást Görög Ibolya. Téma: mindennapi protokoll – az asztalnál is.
Görög Ibolya, a protokoll nagyasszonya többször is vendégeskedett már Nyíregyházán.
Fotó: Bach Máté
Akik már hallották Görög Ibolyát, pontosan tudják: a tárgykört hétköznapi egyszerűséggel és fantasztikus humorral fogja körbejárni. Az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere ezúttal arról fog beszélni, hogy hogyan is viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti vagy magán jellegű eseményeken. Az előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról és arról, hogyan kell megérkezni/fogadni a vendégeket.
Bemutatja az asztalnál evés szabályait, arra is kitér, kinek milyen virágot vegyünk, azt hogyan adjuk át illendően.
Hogyan illik állva enni egy fogadáson? Mi a házigazda és mi egy háziasszony teendője? Ezekre és sok-sok más kérdésre is választ kaphatnak a résztvevők 18 órától a Kodály teremben.
Sokadszor hívják Nyíregyházára
Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a gyakorlati tapasztalatait is – olvasható a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett, többkönyves szerző bemutatkozó szövegében.
A protokoll nagyasszonya többször is vendégeskedett már Nyíregyházán. Legújabb, az idén megjelent Protokoll az életem című munkája egyfelől hagyományos illemtankönyvnek is tekinthető, hiszen a mindennapi viselkedés (köszönés, öltözködés, kommunikáció) helyes formáira vezet rá, de a könyv nagyobb részében a hivatalos viselkedés (a tárgyalás, konferencia, fogadás) szabályaival ismerteti meg az érdeklődőt – áll a kiadó honlapján.
Korábbi munkái:
Summa Summarum,
Mindennapi maceráink,
A nyilvánosság kelepcéi,
Viselkedéskultúra,
Tanácsoskönyv,
Wellness – illendően.
Csütörtöki időjárás: amikor a nyár még egyszer visszaszól, hogy „ne felejts el”