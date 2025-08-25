Ajaki népviselet, töltött káposzta és könnyek – ilyen volt Gubik Petra nagy hazalátogatása!

–Drága Otthoniak! Kishazám! Ajakiak! Benne leszünk a tv-ben! Tartsatok velem az utamon! Megmutattam a Szerelmes földrajz stábjának, honnan is jöttem én!–írta néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán az ajaki származású Gubik Petra Junior Prima -és Honthy-díjas színművész, Petőfi Zenei-díjas előadóművész.

Gubik Petra büszke szabolcsi származására

S azóta múlt vasárnap le is vetítette az MTVA a Szerelmes földrajz című ismeretterjesztő sorozat legújabb epizódját, melyben a főszereplő: Gubik Petra. A művész közösségi oldalán elárulta, hogyan került a portrésorozatba, melyek azok a helyszínek, melyekhez ezer szállal kötődik, élete és eddigi pályája ikonikus mérföldköveiről mesél el sok-sok történetet.

–„Még májusban forgattunk két napot Hollós László úrral, aki a Szerelmes földrajz c. portrésorozat forgatókönyvírója, producere és szerkesztő-riportere is egyben, illetve a csapatával. Megtisztelő a figyelem, hogy az én kis életutam is bekerülhet egy ilyen sokat bizonyított emberek nevét tartalmazó kódexbe. Először fel sem fogtam, amikor felhívott telefonon, de így történt. Intenzív két nap volt, kevés alvással, de minden percért megérte! Jártunk otthon, Ajakon, volt töltött káposzta, „ajakiasan”. Egyébként ez volt benne a legjobb, hogy közben hazalátogattam és ha pici időre is, de találkoztam anyával, apával, régi tanáraimmal, barátokkal, kollégákkal és nosztalgiáztam... Volt benne gimi, zene suli, első kőszínházam, Békéscsabai Jókai Színház, az anyaszínházam a Szarvasi Vízi Színház. Evezés a Körösön, a mocsárciprusok közt, amiért külön köszönet Nagy Zoltánnak és csapatának.

Ahh és igen! Nem tervezett módon, még egy ajaki viseletbe is beleugrottam, amit ezúton is külön köszönök az eredeti tulajdonosának, na meg Manyi óvó néninek, aki ezt is elintézte, reggel nyolckor

– írta a művésznő, hozzátéve köszöni szüleinek, hogy van, hogy mindig mindenben segítik. Gubik Petra, Ajak díszpolgárának portréja itt tekinthető meg.

Ismeretterjesztő filmsorozat

A Szerelmes földrajz 26 perces agyar ismeretterjesztő filmsorozat, mely a hazaszeretet, a magyarságtudat, a polgári értékrend és a közösségi szemlélet erősítése, a vidék kultúrájának és életmódjának megjelenítése, természeti értékeink, épített örökségünk, valamint kevésbé ismert hagyományaink megismertetése. A műsor főszereplője egy ismert vagy éppen kevésbé ismert, ám a társadalom figyelmére feltétlenül érdemes személyiség, aki a szívéhez különösen közel álló vidékre, tájegységre, városba vagy városrészbe kalauzolja el a nézőt.

