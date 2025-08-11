Vigasság volt a javából! Fotók a Gyarmati Vigasságokról és az Oldalvágány Fesztiválról

Fantasztikus volt a hangulat a hétvégén Fehérgyarmaton, ahol szombaton és vasárnap a Gyarmati Vigasságok és az Oldalvágány Fesztivál is kiváló programokat kínált a városlakóknak, illetve az oda érkezőknek. Fellépett a Bagossy Brothers Company, Desh, Horváth Tamás és T-Danny is. A Pöttöm Kertben a gyerekeket várták, de számos kísérő rendezvény is színesítette a kínálatot.