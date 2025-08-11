augusztus 11., hétfő

Fantasztikus hétvége volt!

49 perce

Vigasság volt a javából! Fotók a Gyarmati Vigasságokról és az Oldalvágány Fesztiválról

A Gyarmati Vigasságok és az Oldalvágány Fesztivál is kiváló programokat kínált hétvégén a városlakóknak, illetve az oda érkezőknek Fehérgyarmaton.

Munkatársunktól
Vigasság volt a javából! Fotók a Gyarmati Vigasságokról és az Oldalvágány Fesztiválról

A Gyarmati Vigasságok egyik sztárfellépője a Bagossy Brothers Company volt

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Fantasztikus volt a hangulat a hétvégén Fehérgyarmaton, ahol szombaton és vasárnap a Gyarmati Vigasságok és az Oldalvágány Fesztivál is kiváló programokat kínált a városlakóknak, illetve az oda érkezőknek. Fellépett a Bagossy Brothers Company, Desh, Horváth Tamás és T-Danny is. A Pöttöm Kertben a gyerekeket várták, de számos kísérő rendezvény is színesítette a kínálatot. 

Gyarmati Vigasságok

Fotók: Bodnárné Varga Éva

XXI. Fehérgyarmati Oldalvágány Fesztivál

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

