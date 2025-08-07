Szabira ment a gyermekorvos, de nem maradnak ellátatlanul a betegek

A helyi gyermekorvosi rendeléssel kapcsolatban adott ki lakossági tájékoztatást a záhonyi önkormányzat. Augusztus 5-12. között dr. Ghanem Niyaz gyermekorvos szabadságon van, ez idő alatt dr. Szirmai Ágnes és dr. Mosolygó Gábor helyettesíti.

A rendelés 13-15 óra között, IP-adminisztrációs ügyintézés 8-15.30 óra között, a megszokott rend szerint zajlik majd a gyermekorvosi rendelőben.