Évekig kínozta, végül ezt a kegyetlenséget tette feleségével a buji segédmunkás

„Doktor úr, tessék jönni, mert baltával agyonvertem a feleségem” – mondta a férfi nyugodtan cigarettázva. Akkor is izgalom nélkül szívta cigarettáját a kapufélnek dőlve, amikor az orvos – már rendőr társával – a házukhoz érkezett. Az asszony, Szentesi Mihályné még élt, a halál csak néhány óra múltán következett be. A gyilkosságot férje, Szentesi Mihály 49 éves buji segédmunkás követte el. Huszonkét évi házasság után – számolt be a Kelet-Magyarország a brutális esetről 1970 novemberében.

Gyilkosság Bujon: baltával verte agyon a feleségét az agresszív, féltékeny férj

Illusztráció: Shutterstock

Gyilkosság követte a testi-lelki kínzásokat

A házasság néhány évig zavartalannak látszott, aztán a férj alaptalan féltékenykedéssel zaklatta feleségét, mindenbe belekötött, s gyakran verekedett. Később romlott a helyzet, mert az asszony elment dolgozni, s még inkább alapot látott a férj a féltékenységre.

Szentesi Mihály 1961-ig földműveléssel foglalkozott, utána pedig különböző vállalatoknál vállalt munkát. Munkatársaival szemben gyakran összeférhetetlen, agresszív magatartást tanúsított. Felesége azért ment el dolgozni a konzervgyárba, mert férje ebben az időszakban nem adta haza a fizetését. Hogy az asszonynak lett munkahelye – a férj otthagyta az övét, s nagymértékben italozni kezdett. Ezzel együtt egyre inkább napirenden voltak a családi összetűzések.

A feleség mind idegileg, mind fizikailag kikészült a férje brutalitása miatt. 1970 január elején nagy mennyiségű altatót vett be, öngyilkosságot kísérelt meg. Több hónapon keresztül kórházban ápolták. Amikor hazatért, a férj ott folytatta, ahol abbahagyta. A testi és lelki kínzásnak a legkülönbözőbb fajtáit találta ki feleségével szemben.