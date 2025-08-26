1 órája
Évekig kínozta, végül ezt a kegyetlenséget tette feleségével a buji segédmunkás
A múlt bűnügyeit bemutató sorozatunkban egy brutális eset részleteit idézzük fel. A buji segédmunkás baltával verte agyon a feleségét, a kegyetlen gyilkosság azonban egy kicsit sem dúlta fel...
„Doktor úr, tessék jönni, mert baltával agyonvertem a feleségem” – mondta a férfi nyugodtan cigarettázva. Akkor is izgalom nélkül szívta cigarettáját a kapufélnek dőlve, amikor az orvos – már rendőr társával – a házukhoz érkezett. Az asszony, Szentesi Mihályné még élt, a halál csak néhány óra múltán következett be. A gyilkosságot férje, Szentesi Mihály 49 éves buji segédmunkás követte el. Huszonkét évi házasság után – számolt be a Kelet-Magyarország a brutális esetről 1970 novemberében.
Gyilkosság követte a testi-lelki kínzásokat
A házasság néhány évig zavartalannak látszott, aztán a férj alaptalan féltékenykedéssel zaklatta feleségét, mindenbe belekötött, s gyakran verekedett. Később romlott a helyzet, mert az asszony elment dolgozni, s még inkább alapot látott a férj a féltékenységre.
Szentesi Mihály 1961-ig földműveléssel foglalkozott, utána pedig különböző vállalatoknál vállalt munkát. Munkatársaival szemben gyakran összeférhetetlen, agresszív magatartást tanúsított. Felesége azért ment el dolgozni a konzervgyárba, mert férje ebben az időszakban nem adta haza a fizetését. Hogy az asszonynak lett munkahelye – a férj otthagyta az övét, s nagymértékben italozni kezdett. Ezzel együtt egyre inkább napirenden voltak a családi összetűzések.
A feleség mind idegileg, mind fizikailag kikészült a férje brutalitása miatt. 1970 január elején nagy mennyiségű altatót vett be, öngyilkosságot kísérelt meg. Több hónapon keresztül kórházban ápolták. Amikor hazatért, a férj ott folytatta, ahol abbahagyta. A testi és lelki kínzásnak a legkülönbözőbb fajtáit találta ki feleségével szemben.
- Egyszer például fához akarta kötözni, hogy nyugodtan üthesse. Vonszolta is arrafelé, de az asszonynak sikerült elmenekülnie.
- Máskor kötélhurkot kötött az ól gerendájára, odavonszolta az asszonyt, s fenyegette, hogy arra fogja felkötni. „Úgyis azt hiszik, hogy öngyilkos lettél, mert bolond vagy” – mondta neki.
- megint máskor úgy próbálta lelkileg megalázni, hogy mentőt hívott: vigye el a feleségét, mondván, hogy bolond. Az asszony nem volt elmebeteg, a mentő hívására semmi ok nem volt, ezt a szomszédok jól tudták, s elbújtatták az asszonyt.
Az asszony válni akart, ez okozta a vesztét
Szeptember első napjaiban az asszony elhatározta, hogy véget vet a rossz házasságnak. Bíróságon érdeklődött, hogy milyen okmányokat kell beszereznie a válóperhez, s elhatározta, hogy néhány nap múlva megindítja. Ezt közölte férjével is, aki rendkívül indulatos lett. Szeptember 6-án a gyerekek Nyíregyházára utaztak. A férj elment a kocsmába, s haza is vitt italt. Még délelőtt ért haza, s ebédet követelt a feleségétől. Ekkor szóváltás keletkezett közöttük, dulakodás, s az asszony félelmében egy baltát ragadott fel. A férj kicsavarta a kezéből, s előbb a hátára ütött a feleségének, majd ötöt a fejére. Az asszony összeesett. Ezután otthagyta feleségét, a szobában ivott egy kis pálinkát, majd búcsúlevél írásába fogott. Ezt azonban nem gondolta túlzottan komolyan, s elment a bátyjához, majd csak ezt követően állított be a körzeti orvoshoz.
A nyíregyházi megyei bíróság Ardai tanácsa tárgyalta első fokon a feleséggyilkosságot. A kétnapos tárgyalást a helyszínen, a zsúfolásig megtelt községi kultúrházban tartották meg. A bíróság Szentesit tizenöt év szabadságvesztésre büntette és tíz évre eltiltotta a közügyektől.